Samsun'da tarımsal üretim çalışmaları yerinde incelendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Samsun'da tarımsal üretim, AR-GE çalışmaları ve kırsal kalkınma faaliyetlerine yönelik incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'ın eşlik ettiği program kapsamında Emiralioğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ardından Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Test Müdürlüğü, Bafra Ziraat Odası, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi, 19 Mayıs Yerel Eylem Grubu, Engiz Kadın Kooperatifi, fındık bahçeleri, kanola tarlaları, üretici seraları, salep üretim alanları ve kurutma tesisinde incelemeler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Emiralioğlu, üreticiler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Programda Samsun'un tarımsal üretim potansiyeli, yenilikçi uygulamalar ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı