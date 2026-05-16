Bakan Kurum: "Yeni binalarda; enerji kimlik belgesi, bina yaşam döngüsü analizi belgesini devreye alıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi kapsamında yeni binalarda enerji kimlik belgesi ve bina yaşam döngüsü analizi belgesinin devreye alınacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda hayata geçirilecek düzenlemeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, "Yeni binalarda; enerji kimlik belgesi, bina yaşam döngüsü analizi belgesini devreye alıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda yeşil bina üretimini yaygınlaştıracak yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı. 1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda; Enerji Kimlik Belgesi, Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesini devreye alıyoruz. Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için 'Düşük Karbonlu Bina Belgesi' uygulaması getiriyoruz" mesajını verdi. - ANKARA

