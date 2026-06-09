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Aydıntepe'deki meyve bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı

Aydıntepe'deki meyve bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri meyve bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolü yaptı. Ziraat mühendisleri ağaçların gelişim durumlarını inceledi, üreticilere bitki sağlığı ve verim konularında teknik bilgilendirme yapıldı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, meyve bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolü gerçekleştirildi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin meyve ağaçlarındaki kontrolleri sürüyor. Ziraat mühendisleri tarafından yapılan incelemelerde, verim dönemindeki ağaçların gelişim durumları kontrol edildi. Ayrıca üreticilere, bitki sağlığı, verim ve sürdürülebilir üretim konularında teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bu kontrollerle, meyve ağaçlarında hastalık ve zararlı riskleri erken dönemde belirleniyor, üreticilere de verim kaybının önlenmesi ve bitki sağlığının korunmasına yönelik teknik destek veriliyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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