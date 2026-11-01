Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü turunçgil üreticilerini Kasım ayı mücadelesinde uyardı

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü turunçgil üreticilerini Kasım ayı mücadelesinde uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, turunçgil üreticilerini Kasım ayında yapmaları gereken kültürel ve biyolojik mücadele uygulamaları konusunda uyardı. Müdürlük, zamanında yapılacak uygulamaların sağlıklı ağaçlar ile kaliteli ve verimli meyve üretimi için önemli olduğunu bildirdi.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, turunçgil üreticilerini Kasım ayında bahçelerinde gerçekleştirmeleri gereken kültürel ve biyolojik mücadele uygulamalarına karşı uyardı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, turunçgil bahçelerinde sağlıklı ağaçlar ile kaliteli ve yüksek verimli meyveler elde edilebilmesi için Kasım ayı mücadele planı doğrultusunda gerekli uygulamaların zamanında gerçekleştirilmesinin önem taşıdığı belirtildi.
Açıklamanın devamında, "Turunçgil bahçelerinizde sağlıklı ağaçlar, kaliteli ve yüksek verimli meyveler elde edebilmek için" Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" tarafından hazırlanan "Kasım Ayı Mücadele Planı " doğrultusunda gerekli kültürel ve biyolojik mücadele uygulamalarını zamanında gerçekleştirmeniz büyük önem taşımaktadır. Kasım ayı Turunçgil Tarım Takvimine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı üretim, kaliteli ürün ve sürdürülebilir tarım için önerileri takip etmeyi unutmayınız" denildi.