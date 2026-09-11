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Aydın’da turunçgil üreticilerine Akdeniz Meyvesineği uyarısı

Aydın’da turunçgil üreticilerine Akdeniz Meyvesineği uyarısı
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Aydın’da turunçgil bahçelerinde ürün kaybı ve kalite düşüşüne neden olan Akdeniz Meyvesineği’ne karşı mücadele döneminin başladığı bildirildi.

Aydın'da turunçgil bahçelerinde ürün kaybı ve kalite düşüşüne neden olan Akdeniz Meyvesineği'ne karşı mücadele döneminin başladığı bildirildi.

Aydın'da turunçgil üretiminde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olan Akdeniz Meyvesineği'ne karşı mücadele zamanı geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin bahçelerinde gerekli çalışmalara başlaması istendi. Turunçgil meyvelerini kurtlandırarak dökümlere ve meyve kalitesinin düşmesine neden olan Akdeniz Meyvesineği, aynı zamanda dış karantina zararlısı olması nedeniyle ihracatta da sorunlara yol açabiliyor. Zararlıyla mücadele döneminin belirlenmesi amacıyla yıl boyunca turunçgil bahçelerine tuzaklar asılarak sineğin çıkışı ve popülasyon yoğunluğu haftalık olarak takip edildi. Yapılan kontrollerin ardından Aydın'daki turunçgillerin, zararlının meyvelere zarar vermeye başlayabileceği "vurma olgunluğu" dönemine ulaştığı belirtildi. Bu dönemde meyve kabuğunda hafif renk değişimi başlarken, meyveler tatlanıp sulanmaya başlıyor. Üreticilerin mücadelede ruhsatlı kitlesel tuzaklarla biyoteknik yöntemi veya ruhsatlı ilaçlarla kısmi dal ilaçlaması şeklindeki kimyasal yöntemi kullanabileceği bildirildi. Kimyasal mücadelede ilaçlamaların 7-10 günlük aralıklarla, hasada 10 gün kalana kadar sürdürülmesi gerektiği kaydedildi. Biyoteknik mücadelede ise kitlesel tuzakların hasada kadar ağaçlarda tutulması gerektiği ifade edilirken, bu yöntemi tercih eden üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "Biyoteknik Mücadele Destek" ödemesinden yararlanabileceği belirtildi. Öte yandan ilaçlamaların arı ölümlerine yol açmaması için üreticilerin uygulama öncesinde çevredeki arıcıları bilgilendirmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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