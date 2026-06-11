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Aydın'da Toprak Koruma Kurulu toplandı

Aydın'da Toprak Koruma Kurulu toplandı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında toplanan Toprak Koruma Kurulu, toprak kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesi için kararlar aldı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu Toplantısı'nda, toprak kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesine yönelik kararlar alındı.

Aydın'da tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilin tarımsal geleceğini ilgilendiren önemli konular ele alındı. Toplantıda, toprak kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin de değerlendirildiği toplantıda, tarım arazilerinin korunmasına yönelik çeşitli kararlar alındı. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Aydın'da alınan kararların, hem üreticilere hem de kent ekonomisine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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