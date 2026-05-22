Aydın'da kurbanlık nakil yol kontrolleri yapıldı

Aydın'da il tarım ekipleri, Kurban Bayramı nedeni ile artan hayvan hareketlerine yönelik yol kontrolleri gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala kurbanlık hayvanların nakil işlemleri kapsamında trafikte hareketlilik de başladı. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında belgesiz, kaçak hayvan ve hayvansal ürün hareketlerini engellemek amacıyla yapılan yol kontrollerinde kurbanlık hayvan taşıyan araçlar tek tek incelendi. Canlı hayvan taşıyan araçların izin belgeleri ve hayvanların kulak küpeleri kontrol edildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, geçici kurban satış yerleri ve hayvan pazarlarında oluşabilecek yoğunluk nedeniyle hayvan hareketleri titizlikle kontrol edilmektedir. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla güvenlik güçleriyle koordineli şekilde hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araçlarda denetimler aralıksız sürdürülmektedir. Bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadelede en önemli unsurlar, aşılama faaliyetleri ile kontrollü hayvan hareketlerinin sağlanmasıdır. Mevzuat gereği iller arası hayvan sevklerinde Veteriner Sağlık Raporu, il içi büyükbaş hayvan hareketlerinde pasaport, koyun ve keçi hareketlerinde Nakil Belgesi/Beyannamesi bulundurulması zorunludur. Ayrıca geçici kurban satış yerleri ve hayvan pazarlarına, sorumlu veteriner hekimler tarafından kontrol edilmeyen hayvanların girişine izin verilmeyecektir. Kurbanlık hayvan alacak vatandaşlarımızın yetkili kurban satış ve kesim yerlerini tercih etmeleri, kulak küpesi ve pasaportu olmayan büyükbaş hayvanları satın almamaları, "Tarım Cebimde" mobil uygulaması üzerinden küpe numarası ile hayvan bilgilerini sorgulamaları büyük önem taşımaktadır. Yeni salgın hastalıklara sebep olmamak ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için küpesiz ve belgesiz hayvan alım-satımı yapmayalım" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

