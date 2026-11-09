AOSB'de tekstilcilerle çevresel ihtiyaçlar ve yeni atıksu arıtma tesisi görüşüldü

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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB), sektör temsilcileriyle bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Tosmur, M. Nedim Büyüknacar, Asım Gül ve Kemal Özçetin, Denetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Batmaz, Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile tekstil firmalarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, sektörün çevresel ihtiyaçları değerlendirildi.

Toplantıda, mevcut Atıksu Arıtma Tesisi'nin işleyişi ve faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yapılırken, yeni atıksu arıtma tesisi projesi de gündeme geldi. Tekstil sanayicilerinin üretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar, ihtiyaçları ve beklentileri dinlenerek çevresel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve üretimin kesintisiz sürdürülebilmesi için çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

"Çevresel sorumluluklar sanayinin geleceğini şekillendiriyor"

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, sanayinin gelişimini yalnızca üretim kapasitesi ve yatırım büyüklüğü üzerinden değerlendirmenin yeterli olmadığını belirterek, "Çevresel sorumluluklar da sanayinin geleceğini şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor. Sanayicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini doğrudan kendilerinden dinlemek, projelerimize yön vermede önemli katkı sağlıyor" dedi.

AOSB olarak üretimin sürdürülebilirliğini destekleyen, çevresel gereklilikleri gözeten ve sanayicilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen bir anlayışla hareket ettiklerini kaydeden Sütcü, "Çevre yatırımları yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermiyor. Aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından da büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Sütcü, çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarında sanayicilerin görüş ve önerilerini öncelikli olarak değerlendirdiklerini belirterek, sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm geliştirme sürecinin iş birliği ve ortak akılla yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı