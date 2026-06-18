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Ağın'da badem bahçelerine hastalık ve zararlı kontrolü

Ağın'da badem bahçelerine hastalık ve zararlı kontrolü
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, badem ağaçlarında hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirerek üreticileri bilgilendirdi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde badem bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi.

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, bitkisel üretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, üretim sezonunun yakından takip edilmesi ve üreticilerin zamanında bilgilendirilmesi amacıyla ilçe genelinde fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri aralıksız sürdürülüyor.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ağın'a bağlı köyler ile merkez mahallelerde bulunan badem ağaçlarının gelişim dönemleri yerinde incelenerek mevcut durum değerlendirildi. Ayrıca badem üretim alanlarında hastalık ve zararlılara yönelik kontroller yapılarak üretim sezonuna ilişkin tarımsal gelişmeler yakından takip edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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