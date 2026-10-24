Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü meralarda su ihtiyacını inceledi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü meralarda su ihtiyacını incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da KDAKP kapsamında meralardaki su kaynakları, su depoları ve altyapı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi personelince yerinde incelendi. İncelemelerde hayvanların sulama ihtiyacı ve meraların altyapısının geliştirilmesi için çalışmalar ele alındı.
Afyonkarahisar'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, meralarda hayvanların su ihtiyacının karşılanmasına yönelik saha incelemeleri gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Proje Birimi ve İl Özel İdaresi teknik personellerince yapılan incelemelerde, meralardaki su kaynakları, su depoları ve mevcut altyapı imkanları yerinde değerlendirildi. Çalışmalarda, hayvanların sulama ihtiyacının karşılanması için yapılabilecek çalışmalar ve meraların altyapısının geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlar ele alındı. İl Müdürlüğünün, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürdüğü belirtildi.