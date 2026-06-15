Tarım arazileriyle ilgili süreç yakından takip ediliyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun yağışlar sebebiyle tarım arazilerinde meydana gelebilecek sel, su baskını ve dolu zararlarına ilişkin ihbarların yakından takip edildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Yağışların etkisini sürdürdüğü süreçte il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli teknik personellerimiz sahaya çıkarak üreticilerimizle bir araya gelmiş, mevcut duruma ilişkin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Yağışlar nedeniyle kesin zarar tespit çalışmalarının yapılması henüz mümkün olmamakla birlikte, ekiplerimiz tarafından üreticilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılmakta, sahadaki durum kayıt altına alınmakta ve süreç yakından takip edilmektedir. Teknik ekiplerimiz, üreticilerimizin yanında olmaya ve sahadaki çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı