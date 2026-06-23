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Planlı tarımsal üretim için saha çalışmaları sürüyor

Planlı tarımsal üretim için saha çalışmaları sürüyor
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Afyonkarahisar'da tarımsal üretimin planlı yürütülmesi ve veri doğruluğunun sağlanması amacıyla Çay ve Sinanpaşa ilçelerinde arazi kontrolleri yapılıyor.

Afyonkarahisar'da tarımsal üretimin planlı bir şekilde yürütülmesi, üretim verilerinin doğruluğunun sağlanması ve tarımsal faaliyetlerin sahada etkin biçimde izlenmesi amacıyla kontrol ve takip çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar tarım ve Orman İl Müdürlüğünden gerçekleştirilen çalışma ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bu çerçevede, Çay ve Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz teknik personelleri tarafından referans parseller ile planlı üretim çerçevesinde yer alan alanlarda arazi kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Yürütülen çalışmalarda ürünlerin gelişim durumları yerinde incelenmekte, üretim desenine ilişkin gözlemler kayıt altına alınmakta ve sahadan elde edilen verilerin doğruluğu kontrol edilmektedir. Ayrıca referans parseller üzerinden ürün doğrulama çalışmaları gerçekleştirilerek tarımsal üretime ilişkin kayıtların güncelliği takip edilmektedir.

Gerçekleştirilen kontrollerle üretim verilerinin güvenilirliğinin artırılması, üretim planlaması çalışmalarına katkı sağlanması ve tarımsal faaliyetlerin etkin şekilde izlenmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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