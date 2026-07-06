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Bitkisel üretim alanlarında kontroller sürüyor

Bitkisel üretim alanlarında kontroller sürüyor
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artırmak için tarım arazilerinde denetim ve teknik rehberlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bitkisel üretimde verim ve kalitenin artırılması amacıyla tarım arazilerindeki kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bitkisel üretimde ürün gelişiminin yerinde takip edilmesi, hastalık ve zararlılarla etkin mücadele edilmesi ve üreticilere teknik rehberlik sağlanması amacıyla il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personeller tarafından sahada denetim ve incelemelerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Çalışmalar çerçevesinde tarım arazileri, bağlar, meyve bahçeleri ile açıkta yetiştiricilik yapılan sebze üretim alanlarında kontroller gerçekleştirildi. İncelemelerde ürünlerin gelişim durumu değerlendirilirken, özellikle bağlar ve sebze üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı.

Teknik ekipler tarafından üreticilere bitki koruma, bitki besleme, sulama, kültürel uygulamalar ve hasat sürecine ilişkin teknik bilgiler verilirken, üreticilerin karşılaştığı sorunlar da yerinde değerlendirilerek bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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