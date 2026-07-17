Haberler

Nohut üretim alanlarında kontroller sürüyor

Nohut üretim alanlarında kontroller sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, nohut üretiminde verim ve kaliteyi artırmak için demonstrasyon alanlarında saha kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Afyonkarahisar genelinde nohut üretiminde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik kurulan demonstrasyon alanlarında tarım ekiplerinin teknik kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesinde görev yapan uzman teknik personeller, il genelindeki nohut demonstrasyon alanlarında detaylı saha incelemelerini sürdürüyor. Uygulamaların yaygınlaştırılması ve üreticilere doğrudan teknik destek sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, tarım arazileri adeta yakın markaja alındı.

Teknik ekipler tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, nohut bitkilerinin gelişim süreçleri yerinde gözlemleniyor. Yapılan kontrollerde özellikle bitki gelişim durumu ve fenolojik evreler, sahada uygulanan modern yetiştirme teknikleri, hastalık ve zararlı yoğunluğu,

üretim sürecini doğrudan etkileyen diğer çevresel faktörler değerlendiriliyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

Yok böyle iş! Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular
'Mardinli Marilyn Monroe' tutuklandı

'Mardinli Marilyn Monroe' tutuklandı
2 yaşındaki çocuğa istismarla suçlanan bakıcıdan pişkin savunma: Olay abartıldı

2 yaşındaki çocuğa istismarla suçlanan bakıcıdan pişkin savunma
Kaza değil cinayet! Mopede arkadan çarpan sarhoş sürücü can aldı

Kızıyla son akşam yemeğini yedi: Sarhoş sürücü bile bile bunu yaptı
Oğuzhan Uğur'u yatağından kaldırdılar! İşte evinden alındığı anlar

Oğuzhan'ı yatağından kaldırdılar! İşte evinden alındığı anlar
Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem

Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
Mide bulandıran görüntü! Genç kadın tuvalete girince fark etti

Duş almaya girdiğinde fark etti! Görüntü ortalığı fena karıştırdı