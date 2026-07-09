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Afyonkarahisarlı taekwondoculardan büyük başarı

Afyonkarahisarlı taekwondoculardan büyük başarı
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Afyonkarahisar'da çörek otu ve haşhaş ekili alanlarda verim ve kalitenin korunması için Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kontroller yapılıyor, üreticilere teknik bilgilendirme sağlanıyor.

Afyonkarahisar'da çörek otu ve haşhaş ekili alanlarda bitkisel üretimde verim ve kalitenin korunması amacıyla kontrol çalışmaları devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bitkisel üretimde verim ve kalitenin korunması, üretim süreçlerinin takip edilmesi ve tarımsal faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla çörek otu ve haşhaş ekili alanlarda kontrol çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede il müdürlüğümüz teknik personeli tarafından çörek otu ve haşhaş ekili alanlarda kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan arazi çalışmalarında üretim alanları yerinde incelenerek gerekli kontroller yapılmış, üreticilerimize yetiştiricilik sürecine ilişkin teknik konularda bilgilendirmelerde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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