Haberler

Hububat ekili alanlarda kontroller sürüyor

Hububat ekili alanlarda kontroller sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da bitkisel üretimin sağlıklı sürdürülmesi amacıyla kent genelinde fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri devam ediyor. Teknik ekipler hububat alanlarında incelemeler yaparken, mobil uygulama ile ürün doğrulama işlemleri de yürütülüyor.

Afyonkarahisar'da bitkisel üretimin sağlıklı şekilde sürdürülmesi, üretim sezonunun sahada yakından takip edilmesi ve üreticilerin zamanında bilgilendirilmesi amacıyla kent genelinde başlatılan fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projenin kentin farklı noktalarında yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, 'Emirdağ, Sinanpaşa, Çay ve Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz teknik personeli tarafından hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrol çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde bitkilerin gelişim dönemleri yerinde incelenerek mevcut durum değerlendirilmiş, ayrıca ekili alanlarda hastalık ve zararlı yönünden kontroller yapılarak üretim sezonuna ilişkin tarımsal gelişmeler yakından takip edilmiştir.

Ayrıca Tarımsal Üretim Planlaması çerçevesinde kullanılan 'Mobil Ürün Tespit Uygulaması' ile sahadan referans veri toplama ve ürün doğrulama işlemleri etkin şekilde yürütülmekte, üreticilerimiz tarafından yapılan ürün beyanlarının doğruluğu kontrol edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım'a tepki yağıyor

Rahmi Koç kadar "esprisine" kahkahayla gülen isme de tepki büyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç'tan tepkileri çeken 'Kürt kadın hasta' fıkrası

Rahmi Koç'tan tepkileri çeken "Kürt kadın hasta" fıkrası
Hafif ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı

Hafif ticari araç takla attı, can pazarı yaşandı: 1’i bebek 3 ölü
Soyunma kabininde kendisini ve arkadaşını gizlice çeken sapığı böyle yakaladı

Kendisini ve arkadaşını gizlice çeken kabin sapığını böyle yakaladı
Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Bahçeli görüşmesinde Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü

Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

Sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı