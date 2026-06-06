Adilcevaz'da ot biçme sezonu başladı

Bitlis'in verimli tarım arazileriyle öne çıkan Adilcevaz ilçesinde, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ot biçme sezonu başladı. İlçenin köylerinde sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara çıkan çiftçiler, kış boyunca besledikleri hayvanlar için yem hazırlıklarına hız verdi.

Van Gölü'nün eşsiz iklimi ve bereketli toprakları sayesinde kaliteli kaba yem üretiminin yapıldığı Adilcevaz'da, biçilen otlar kurutularak balya haline getiriliyor. Bölge ekonomisinin önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık için büyük önem taşıyan ot hasadı, üreticiler tarafından yoğun bir tempoyla sürdürülüyor. Çiftçiler bu yıl yağışların zamanında gerçekleşmesinin ot verimini artırdığını belirterek, hasattan umutlu olduklarını ifade etti. Tarlalarda traktörler ve biçme makineleriyle yürütülen çalışmaların önümüzdeki haftalarda daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Üreticilerden Milazım Çokyaman kaliteli yem elde etmek için otların doğru zamanda biçildiğine dikkat çekerek, "Kışlık yem ihtiyacımızın büyük bölümünü bu dönemde karşılıyoruz. Verimin yüksek olması hem hayvancılık hem de aile ekonomimiz açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Tarım ve hayvancılığın iç içe yürütüldüğü Adilcevaz'da başlayan ot biçme sezonunun, ilçe ekonomisine önemli katkı sağlaması beklenirken, üreticiler bereketli bir hasat dönemi geçirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı