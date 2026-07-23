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ADEM projesinde ilk çilek hasadı yapıldı

ADEM projesinde ilk çilek hasadı yapıldı
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından hayata geçirilen çilek yetiştiriciliği projesi kapsamında oluşturulan deneme bahçelerinde ilk hasat gerçekleştirildi. Proje ile alternatif tarımsal üretim modellerinin yaygınlaştırılması ve üreticilere örnek olunması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) "Çilek Yetiştiriciliği Projesi" çerçevesinde oluşturulan deneme bahçelerinde ilk çilek hasadı gerçekleştirildi.

Alternatif tarımsal üretim modellerinin yaygınlaştırılması, üreticilerin bilgi ve becerilerinin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İscehisar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen projeyle Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla "Çilek Yetiştirme" kursu düzenlendi.

Eğitimin tamamlanmasının ardından proje çerçevesinde oluşturulan iki ayrı deneme çilek bahçesinde ilk hasat yapıldı. Uygulamanın ilçede çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması ve üreticilere örnek olması hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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