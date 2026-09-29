Adana Kozan'da cennet hurması sektörüne hijyen ve gıda güvenilirliği eğitimi verildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde üretimi ve kurutmasıyla önemli bir yere sahip olan cennet hurmasında kalite ve gıda güvenilirliğinin artırılması amacıyla sektör temsilcilerine yönelik "Hijyen ve farkındalık eğitimi" düzenlendi.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kozan Ticaret borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, hurma kurutma ve işleme faaliyeti yapan vatandaşlara gıda güvenilirliği, hijyen, sanitasyon, kişisel hijyen, uygun üretim ortamı, kurutma, depolama ve paketleme şartları hakkında bilgi verildi. Eğitime İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş ile hurma kurutma sektörünün temsilcileri katıldı.

Eğitimde, kurutma ve işleme sırasında ürünlerin toprak, toz, hayvan, haşere ve diğer bulaşanlarla temasının önlenmesi gerektiği belirtildi. İşletmelerin temiz su ve lavabo imkanlarına sahip olması, kullanılan ekipmanların gıdaya uygun ve temiz tutulması, depolanması ve paketlenmesinin önemi anlatıldı. Hurma kurutma ve işleme faaliyeti yapan işletmelerin gerekli şartları sağlayarak İşletme Kayıt Belgesi almaları gerektiği de hatırlatıldı.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş, çalışmaların yalnızca mevzuata uyum sağlanmasına yönelik olmadığı, Kozan hurmasının kalitesinin ve tüketici güveninin artırılmasının da hedeflendiği belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı