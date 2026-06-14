Adana'da üreticilere anız uyarısı: 'Toprağın geleceğini yakmayın'

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kent genelinde buğday hasadının başladığını ve birçok bölgede devam ettiğini belirterek, üreticilere anız yakmamaları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Hasat dönemlerinde zaman zaman karşılaşılan anız yakma uygulamasının toprağın yapısına ciddi zararlar verdiğini ifade eden Bayazıt, bu yöntemin kısa vadede kolaylık sağlıyor gibi görünse de uzun vadede tarımsal üretime büyük zarar verdiğini söyledi.

Anız yakmanın, toprağın verimliliğini sağlayan organik maddelerin yok olmasına neden olduğunu kaydeden Bayazıt, "Toprakta yaşayan faydalı mikroorganizmalar zarar görüyor, organik madde kaybı yaşanıyor ve toprak yapısı bozuluyor. Bu durum, gelecek yıllardaki ürün verimini de olumsuz etkiliyor" dedi.

Çevresel risklere de dikkat çeken Bayazıt, anız yangınlarının kontrol dışına çıkarak ormanlık alanlara, yerleşim yerlerine ve enerji nakil hatlarına sıçrayabildiğini, can ve mal kayıplarına yol açabilecek tehlikeler oluşturduğunu vurguladı.

Üreticilere çağrıda bulunan Bayazıt, "Toprağımızı korumak, verimliliğini artırmak ve gelecek nesillere sağlıklı tarım arazileri bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle çiftçilerimizin anız yakmaktan kesinlikle kaçınmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayazıt, sürdürülebilir tarım için anızın toprağa karıştırılması ve alternatif tarımsal uygulamaların tercih edilmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı