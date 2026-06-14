Haberler

Adana'da üreticilere anız uyarısı: "Toprağın geleceğini yakmayın"

Adana'da üreticilere anız uyarısı: 'Toprağın geleceğini yakmayın'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, buğday hasadının başlamasıyla üreticilere anız yakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Anız yakmanın toprağa ve çevreye verdiği zararları anlatan Bayazıt, sürdürülebilir tarım için alternatif yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kent genelinde buğday hasadının başladığını ve birçok bölgede devam ettiğini belirterek, üreticilere anız yakmamaları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Hasat dönemlerinde zaman zaman karşılaşılan anız yakma uygulamasının toprağın yapısına ciddi zararlar verdiğini ifade eden Bayazıt, bu yöntemin kısa vadede kolaylık sağlıyor gibi görünse de uzun vadede tarımsal üretime büyük zarar verdiğini söyledi.

Anız yakmanın, toprağın verimliliğini sağlayan organik maddelerin yok olmasına neden olduğunu kaydeden Bayazıt, "Toprakta yaşayan faydalı mikroorganizmalar zarar görüyor, organik madde kaybı yaşanıyor ve toprak yapısı bozuluyor. Bu durum, gelecek yıllardaki ürün verimini de olumsuz etkiliyor" dedi.

Çevresel risklere de dikkat çeken Bayazıt, anız yangınlarının kontrol dışına çıkarak ormanlık alanlara, yerleşim yerlerine ve enerji nakil hatlarına sıçrayabildiğini, can ve mal kayıplarına yol açabilecek tehlikeler oluşturduğunu vurguladı.

Üreticilere çağrıda bulunan Bayazıt, "Toprağımızı korumak, verimliliğini artırmak ve gelecek nesillere sağlıklı tarım arazileri bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle çiftçilerimizin anız yakmaktan kesinlikle kaçınmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayazıt, sürdürülebilir tarım için anızın toprağa karıştırılması ve alternatif tarımsal uygulamaların tercih edilmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

Dünya Kupası'na kötü başladık! Millilere ilk maçta büyük şok
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...

Mağlubiyeti bakın neye bağladı
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi

Milyarlarca dolarlık gizli anlaşma! Eğer doğruysa Orta Doğu karışır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanatçıların Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağına Türkiye Sanatçılar Birliği'nden tepki

Yasak koyan sanatçılara TSB'den tepki: Yuh'lar rafa mı kalkacak?
Yargıtay'dan emsal karar: 'Seni sevmiyorum' demenin bedeli ağır oldu

Yargıtay'dan emsal karar! Hakim tek cümle nedeniyle çifti boşadı
Özel'den kurultay hamlesi! Delege imzaları yarın genel merkeze teslim edilecek

Özgür Özel ilk resmi adımı atıyor
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu

Böyle kayınpeder herkese lazım! Nişan hediyesi ağızları açık bıraktı

Bungee jumping faciası! Genç kadın hayatını kaybetti

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Arda Güler'e tribünden büyük destek! Duru Nayman ve ailesi stadyumda

Bu maça da gittiler!
Üç ilimizi sel vurdu! Görüntüler korkunç

Üç ilimizi sel vurdu! Görüntüler korkunç