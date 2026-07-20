Diyarbakırlı 19 dağcı Süphan Dağı'na zirve yaptı

Diyarbakır'dan yola çıkan 19 kişilik dağcı grubu, 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'na başarılı bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Süphan Dağı, yaz aylarında dağcılık ve doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor. Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarından başlayan tırmanışta, dağcılar gece saatlerinde yürüyüşe geçerek zorlu parkurları aştı. Saatler süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, Türk bayrağı açarak başarılarını kutladı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ekip lideri Mazlum Akman, tırmanışın planlandığı şekilde tamamlandığı belirtilerek, "Süphan Dağı'nın eşsiz doğası ve zirvedeki manzara tüm yorgunluğumuzu unutturdu. Güvenli bir şekilde zirveye ulaşıp inişimizi de sorunsuz tamamladık. Bu tür faaliyetlerle hem doğa sporlarını yaygınlaştırmayı hem de bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçlıyoruz" dedi.

Yaz sezonunda yoğun ilgi gören Süphan Dağı; zorlu parkurları, volkanik yapısı ve Van Gölü manzarasıyla her yıl Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce dağcıyı ağırlıyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı