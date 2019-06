Çevre korunuyor, enerji kazanımı artıyor

Tepebaşı Belediyesinin 2013 yılında imzaladığı 'Covenant of Mayors' Belediye Başkanları Sözleşmesi çerçevesinde taahhüt ettiği karbon salınımının azaltılması konusundaki çalışmaları sürüyor.

Anlaşma kapsamında güneş enerjisi ve ulaşım olmak üzere iki ana kategoride ve 7 alanda başarılı şekilde performans sergileyen Tepebaşı Belediyesi, bugüne kadar güneş enerjisi kullanımından toplam 676 bin 733 kWh enerji kazanımı elde ederken, 473 bin 713 ton CO emisyon azalımı sağladı. Belediye Başkanları Sözleşmesi, yerel ve bölgesel yönetimlerin gönüllü olarak yenilenebilir enerji kullanımı ve etkin enerji tüketiminin artırılmasını desteklemeleri amacıyla 2008 yılından bu yana Avrupa'da bir eylem planı olarak yürütülüyor. Söz konusu yönetimlerin verdikleri taahhütlerle karbon salınımlarını 2020 yılına kadar minimum yüzde 20 azaltmaları öngörülüyor. Tepebaşı Belediyesi de sürdürülebilir kalkınma ve küresel ısınma ile mücadelede sorumlu bir kuruluş olarak Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve dünyada 6 binden fazla yerel yönetimin taraf olduğu 'Covenant of Mayors' Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne 2013 yılında taraf olmuş ve 2020 yılına kadar karbon salınımını yüzde 23 azaltacağını taahhüt etmişti. Tepebaşı Belediyesi, bugüne kadar güneş enerjisi kullanımından toplam 676 bin 733 kWh enerji kazanımı elde ederken, 473 bin 713 ton CO yıllık emisyon azalımı sağladı. Bu rakamlar 58,19 ton petrole ve 270 abonenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer durumda.

Su sporları merkezi

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi, 110 üzerinden 64 puan alan sürdürülebilir analizler, su kullanımında verimlilik, enerji ve atmosfer, iç mekan hava kalitesi, inovasyon ve tasarım aşamaları alarak Altın Sertifika almaya hak kazanırken, akıllı bir bina olarak tasarlandı. Merkez solar ısıtma devresi ve çatısındaki güneş enerji santrali sayesinde elektriğin yüzde 10'unu, ısıtma enerjisinin ise yüzde 20'sini kendisi üretiyor. 2016'da devreye alınan GES ile toplam 87 bin kWh elektrik üretimi sağlandı. Bodrum katında bulunan 11 adet ışık tüpü ile dünya standartlarına uygun olarak inşa edilen Su Sporları Merkezi, çatının 1-6 metre altındaki güneş ışınlarının sağlanmasıyla da çevreye doğal ışık sağlıyor.

Merkez binada 788 bin KWH elektrik üretildi

Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında kurulu olan GES, elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor. 'Düşük Karbon Ayak İzi İçin Enerji Etkin Bina' isimli proje, 2011 yılı Çevre ve Enerji Mali Destek Programı kapsamında BEBKA tarafından desteklenmişti. Küresel iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunacak örnek bir çalışma olarak dikkat çeken sistem sayesinde 2013 yılından bu yana 788 bin 550 kWh elektrik üretimi sağlandı.

Yaşam Köyü'nde de üretim başladı

Tepebaşı Belediyesi, 2013 yılında AB Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayarak şehirdeki karbon emisyonlarını azaltmayı taahhüt etmesinin ardından hedefine ulaşmak için 2014 yılında Demir Enerji ile Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı hazırladı. Projenin enerji verimliliği aşamasında temel amaç mevcut binaları iyileştirmek ve onları enerji verimli hale getirmek iken 2018 yılının Ağustos ayında Yaşam Köyü'nde kurulan GES'ten üretilen enerji ise 190 bin kWh miktarına ulaştı.

Kırsal mahallelerde de temiz enerji

Tepebaşı Belediyesi, Yakakayı ve Gündüzler Mahallesi'ndeki güneş panelleri yardımıyla kurulan sulama sistemi ve güneş enerjili şarj istasyonlarından da 1 yıllık 5 bin 910 kWh/a enerji kazanımı sağladı ve 4,14 ton CO2eq./a karbon emisyonu salınımı engelledi. Aynı zamanda 0,5 TEP: 0,5 ton petrolün yakılması ile elde edilen enerjiye eş değer durumda.

Çevreci otomobil ve otobüsler

REMOURBAN projesi kapsamında Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki dizel otomobiller, 22 adet hibrit araçla değiştirildi. 10 kW elektrik motoru bulunan araçlar, atık ısı ve benzinle şarj edilebiliyor. REMOURBAN projesi kapsamında Türkiye'deki ilk elektrikli otobüsler de Tepebaşı'nda hizmete sunuldu. Söz konusu otobüsler 200 kW elektrik motoruna sahip ve menzili ise 300 km mesafeye kadar çıkabiliyor. Otobüsler, belediye ana hizmet binasının yanına yerleştirilen 380 volt gücündeki şarj istasyonu ile şarj ediliyor.

REMOURBAN projesi kapsamında trafik yoğunluğunu ve CO2 emisyonlarını azaltmak için bisiklet kullanımını genişletmeyi amaçlayan 6.8 km bisiklet yolu yapıldı. 30 adet elektrikli bisiklet Eskişehir halkının kullanımına sunulurken, bisikletler 250 Watt elektrik motoru ve 36 volt & 8000 mili amper bataryaya sahip. Elektriksiz 3 saat çalışabilen bisikletler için 45 şarj ünitesi ve 3 adet şarj istasyonu bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA