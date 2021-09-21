Ceviz hasadı üreticiyi üzdü, rekolte 10'da bire düştü - Haberler Ekonomi
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Ceviz hasadı üreticiyi üzdü, rekolte 10'da bire düştü

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Ekonomi

Ceviz hasadı üreticiyi üzdü, rekolte 10'da bire düştü Sivas'ın Gürün ilçesinde ceviz hasadında geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşanıyor Sivas'ın Gürün ilçesinde ceviz hasadında geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşanıyor.

SİVAS (İHA) - Ceviz hasadı üreticiyi üzdü, rekolte 10'da bire düştü

Sivas'ın Gürün ilçesinde ceviz hasadında geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşanıyor

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde ceviz hasadında geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşanıyor.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde yeterli olgunluğa erişen ve kabukları çatlayan cevizlerin hasadına başlandı. Kentte Mayıs ayında yaşanan don olaylarından etkilenen cevizlerin rekoltesinde geçen yıla oranla büyük düşüş yaşanıyor. Hem rekoltenin hem de kalitenin düşük olması çiftçiyi üzdü. 21 dönümlük arazide ceviz hasadı yapan Mustafa Türk, çoğu zaman 3-4 ton ceviz elde ettiklerini ancak bu yıl 300-400 kilo civarı ceviz hasat edeceklerini söyledi. Kalitede de düşüş olduğunu söyleyen Türk, fiyatlarında artabileceğini ifade etti.

3-4 ton geliyordu 300-400 kiloya düştü

Ceviz üreticisi Mustafa Türk, "Gürünün Sarıca köyünde ceviz hasadımız başladı. Bu sene ki randımanımız iyi değil ilk baharda ki kıştan dolayı. Ağaçlarımız yüzde 80 yüzde 90 kurudu o yüzden hasat olmadı. Orta kısımlarda bunun gibi birkaç tane ağacımızda cevizimiz var. Benim burada 200 kökün üzerinde ceviz ağacım var. Burası 21 dönüm 200 kök ağaçtan belki 4-5 ağaçta çok az miktarda cevizimiz var. Çoğu zaman 3-4 ton ceviz geliyordu buradan bu sene toplam 300 veya 400 kilo arasında gelir yada gelmez. İç olarak da kalite olarak da iyi değil bu sene kıştan dolayı etkilendi" dedi.

Fiyatlar yükselir

Türk, " Fiyatlar aşağı yukarı aynı olur. Ben perakende olarak geçen sene 35 TL'ye satıyordum. Bu senede yine aynı olur çünkü her zaman ki müşterilerim benim. Sabit müşterilerim olduğu için onlara yine aynı fiyattan vereceğim ama genel olarak fiyatlar yükselir. Ben kendim aynı fiyattan veririm ama diğer üreticilerinde rekoltesi az olduğu için yükselir. Dökme aşamasında kabukları çatladığı zaman traktörün arkasına kayısı ve ceviz çırpma makinemiz var. Bu makinayla beraber sallayarak döküyoruz. Bu el ile de soyuluyor ama bizde sulu soyma makinemiz var. Onunla içine boşaltarak soyma aşamasını yapıyoruz. Bir hafta 10 günde güneşe seriyoruz birbirine karışıyor" diye konuştu.

Ceviz hasadı üreticiyi üzdü, rekolte 10'da bire düştü

Ceviz hasadı üreticiyi üzdü, rekolte 10'da bire düştü

Ceviz hasadı üreticiyi üzdü, rekolte 10'da bire düştü

Ceviz hasadı üreticiyi üzdü, rekolte 10'da bire düştü
İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Ekonomi Haberleri
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