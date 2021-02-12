Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı (4)

Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı (4)

BAŞKAN TUNÇ SOYER, ALAÇATI PORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Alaçatı Port'ta zarar gören villa siteye giderek incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Tunç Soyer, İzmir'in felaketlerle boğuşmaya devam ettiğini söyledi. Yaşanan doğal felaketlerden dolayı çok üzgün olduklarını kaydeden Soyer, "Arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre her şey 20 saniye içinde yaşanmış. Bu kısacık sürede, büyük bir felaket yaşanmış. Gördüğümüz tablo çok üzücü ve ne kadar büyük bir felaket yaşandığını da gösteriyor. Çatılar uçmuş, araçları kaldırıp yere çarpmış. İnanılır gibi değil. Biz bunları, hep Uzak Doğu ülkelerinde Latin Amerika'da yaşanan felaketler olarak bilirdik. Ama iklim değişikliği denilen şey, doğa felaketleri ve afetlerin bize de o kadar uzak olmadığını gösteriyor. Yani doğanın dengesini bozdukça ve onun üzerinde bir güç olduğumuzu sandıkça, doğa da herkese ağzının payını veriyor. Doğayla daha uyumlu ve doğayı koruyan bir yaşam tarzını ciddiye almamız gerekiyor" diye konuştu.Felaketin yaralarını sarmak için hızla harekete geçtiklerini vurgulayan Soyer, yaralanan 18 kişiden ikisinin hastanedeki tedavisine devam ettiğini hatırlattı. Soyer, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaralı sayısının daha az olduğunu belirtti. Soyer, "Çatılardan uçan kiremitlerden çok daha fazla insan zarar görebilirdi. Herkese geçmiş olsun diliyorum. Hasarlar için yardımcı olup elimizden geldiğince yaraları saracağız. Hasarla ilgili tam bir tespit yapamadık. Urla'nın Kuşçular bölgesinde özellikle seralarda ciddi hasar var. Arkadaşlarımız orada çalışıyor. Hayvancılık yapılan, tarımla uğraşılan yerlerde de hasarlar var" dedi.VATANDAŞLAR, EVLERİNİ TANIYAMADIAlaçatı Port'ta evleri bulunan vatandaşlar da sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelerek, hasarları belirlemeye çalıştı.Felaketin yaşandığı sırada evde olmadığını anlatan Ceylin Sakbaş, "Gece, merak edip geldim, dışarıdan baktım. Evimin çatısı uçmuş, camların hepsi kırılmış. Sabah da evin içini kontrol ettim. Kardeşimin odası çok kötü durumdaydı. Kepenkler, odanın içindeki dolaba kadar girmiş. Ciddi hasar var. Şaşırdım ve çok korktum. Buraya yazları geliyorum. Ama kışın da geldiğim oluyordu" dedi.Tuncer Vardarcı da Alaçatı Mahallesi'ndeki yakınlarına destek için geldiğini söyledi. Vardarcı, "Burada arkadaşlarımın evi var. Geceden beri takip ediyoruz. İnanılmayacak bir şey yaşandı burada. Sabah olunca gördüklerime şaşırdım. İnanılacak gibi değil. ABD'de evler uçuyor ama onlar karton evler. İklim değişikliğini görüyoruz. Bu olay, baharda olsaydı herkes balkonda olurdu. Daha kötü olaylar yaşanabilirdi" diye konuştu.

Erdem-Nilay Tuğsavul çifti ise İzmir'de hortum yaşanmasına çok şaşırdıklarını belirterek evlerini kontrol etmek için geldiklerini belirtti. Çift, "Buraya dün geliyorduk. Hortum çıktığını öğrendik. Komşularımıza yardım ettik. Can kaybı olmadığına şükrediyoruz. Deprem zamanında da buradaydık. İzmir'de hortumun olmasına şaşırdık" ifadelerini kullandılar.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı