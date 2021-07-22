Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde 72 yıllık geleneksel bayramlaşma
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Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde 72 yıllık geleneksel bayramlaşma

Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde 72 yıllık geleneksel bayramlaşma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesinin Ilıca Mahallesi'nde vatandaşların, 1949 yılından bu yana Kurban Bayramı'nın üçüncü günü bir araya gelerek bayramlaşma ve ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirme geleneği bu yıl da gerçekleştirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinin Ilıca Mahallesi'nde vatandaşların, 1949 yılından bu yana Kurban Bayramı'nın üçüncü günü bir araya gelerek bayramlaşma ve ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirme geleneği bu yıl da gerçekleştirildi.

Ilıcalıların dedelerinden, babalarından devir aldıkları ve her yıl Kurban Bayramı'nın üçüncü günü gerçekleştirdikleri 72 yıllık geleneksel buluşma, bu yıl da Ilıca Taş İskele'de yapıldı.

1949 yılında başlayan, ancak bir süre sonra kesintiye uğrayan, Ilıcalı Dursun Santürk'ün çabalarıyla 2006 yılında yeniden başlatılan geleneksel bayramlaşma buluşması, geçtiğimiz yıl pandemi önlemleri nedeniyle gerçekleştirilememişti. Ilıcalıların geleneksel bayramlaşma buluşması, 1 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılması üzerine bu yıl yine Ilıca Taş İskele'de gerçekleşti.

Ilıca Mahallesi Muhtarı Kamil Baykal'ın da katıldığı geleneksel bayram buluşmasına Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da katılarak, Ilıcalılar ile bayramlaştı. Belediye Başkanı Oran, Ilıcalılar ile söyleşerek, Ilıca Mahallesi'nde yapmayı planladığı projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Oran, Ilıcalılar ile sohbeti sırasında, bugün, Yıldızburnu'nda yeni oluşturulan plajda denize girdiğini belirterek, plaja isim aradığını söyledi. Başkan Oran, Ilıcalılar'ın önerdiği "Kaynarca Plajı" adını beğenerek, plajın adını bu şekilde koyabileceklerini söyledi.

Geleneksel bayramlaşma, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - İZMİR

Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde 72 yıllık geleneksel bayramlaşma
Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde 72 yıllık geleneksel bayramlaşma
Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde 72 yıllık geleneksel bayramlaşma
Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde 72 yıllık geleneksel bayramlaşma
Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde 72 yıllık geleneksel bayramlaşma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde 72 yıllık geleneksel bayramlaşma - Haberler
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