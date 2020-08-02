Çeşme'de bayram yoğunluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çeşme'de bayram yoğunluğu

Turizmin gözdesi İzmir Çeşme'de, bayramın ikinci gününden itibaren büyük bir yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Çeşme'de bayram yoğunluğu
02.08.2020 09:58 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:04

Turizmin gözdesi İzmir Çeşme'de, bayramın ikinci gününden itibaren büyük bir yoğunluk yaşanmaya başlandı. Çeşme'nin girişlerinde uzun kuyruklar oluşurken, Ilıca Halk Plajı doldu taştı.

Çeşme'de arife günü başlayan bayram yoğunluğu, bayramın ikinci gününden itibaren zirveye ulaştı. Bayramın birinci gününü aileleriyle bayramlaşma ve kurban kesimi telaşıyla geçiren çok sayıda tatilci, bayramın ikinci gününden itibaren turizmin gözde ilçesi Çeşme'ye geldi. Çeşme'nin otoban girişleri ve eski İzmir yolundaki girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğunun, bayramın ikinci gününden itibaren 1 milyonu aştığı öğrenildi.

Ilıca Plajı yolu tıkandı

Çeşme ve Alaçatı yollarında yoğun araç trafiği yaşanırken, havanın da sıcak olması nedeniyle plajlar da doldu taştı. Çok sayıda tatilcinin akın ettiği mavi bayraklı Ilıca Halk Plajı'na giden yollarda trafik sıkışıklığı yaşanırken, trafik sık sık durma noktasına geldi.

Aşırı yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe ihlal edildi

Ilıca Plajı'nın yanındaki orman kampı tamamen dolarken, tatilcilerin akın akın geldiği Ilıca Halk Plajı'ndaki sosyal mesafe locaları tamamen doldu. Plajdaki aşırı yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği de görüldü. Sıcaktan bunalan tatilcilerin serinlemek denize girmeleri sırasında da deniz içindeki aşırı yoğunluk dikkat çekti.

"Her yer dolu"

Bayram tatili için arkadaşları ile birlikte Çeşme'ye gelen tatilcilerden Gülay Akatay, "Bayram için Çeşme'ye arkadaşlarımı getirdim ama pişman oldum. Bu kadar aşırı kalabalık olacağını hiç tahmin etmiyordum. Eskiden halk plajında şezlonglar vardı. Onları da kaldırmışlar. Çeşme'de gezmediğimiz yer kalmadı. Her yer dolu. İnanılmaz kalabalık. Tüm ülke buraya gelmiş gibi" diye konuştu.

"Çeşme'deki doluluktan çok memnunuz"

Esnaf Selim Akbaykal da, "Pandemi önlemleri nedeniyle 1 Haziran tarihine kadar sadece paket servisi yapıyorduk. 1 Haziran'dan itibaren salonumuzda servis yapmaya başladık. 1 Haziran'dan günümüze kadar işlerimiz iyiydi. Bayram tatili ile işlerimiz daha da arttı. Çeşme'deki doluluktan çok memnunuz. Tüm yollar, oteller, yazlıkların hepsi doldu. Bu sayede işlerimiz de arttı" dedi.

"Bayram ile birlikte doluluğumuz yükseldi"

Konaklama tesisi işletmecisi Yusuf Tekinalp de, "Bayram öncesi doluluklarımız hafta içi yüzde 30-40, hafta sonlarında da yüzde 60-70'lerdeydi. Tabii ki beklediğimiz gibi değil. Bayram ile birlikte doluluğumuz yükseldi. Şu an yüzde 85-90'lara ulaştık" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Ekonomi
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Spor
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu Güncel
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı Güncel
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı 3. Sayfa
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu Ekonomi
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada
Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada
Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi
Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Sahte plakalı araçla gelip 6 dakikada 50 bin liralık hırsızlık yaptılar! Olay anı kamerada
Sahte plakalı araçla gelip 6 dakikada 50 bin liralık hırsızlık yaptılar! Olay anı kamerada
Everton, Tottenham ve Leicester City Zeki Çelik'in peşine düştü
Everton, Tottenham ve Leicester City Zeki Çelik'in peşine düştü
Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı
Lunaparkta "çarpışan otoya çok çarptın" kavgası: 4 yaralı
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu yere göğe sığdıramadı: Hissettiklerim tarifsiz
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu yere göğe sığdıramadı: Hissettiklerim tarifsiz
Pınar Gültekin'in katili 'Mini etek' yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katili "Mini etek" yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor
Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor
Fotoğraflarla dünyaya gözdağı! Azerbaycan ile Türkiye arasında tatbikat devam ediyor
Fotoğraflarla dünyaya gözdağı! Azerbaycan ile Türkiye arasında tatbikat devam ediyor
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi
Bursaspor'dan TFF'ye çağrı: Süper Lig 24 takımlı olsun
Bursaspor'dan TFF'ye çağrı: Süper Lig 24 takımlı olsun
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Kerem Bursin Cate Blanchett İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Bakan Bayram Yangın Bodrum
Şu an buradasınız: Çeşme'de bayram yoğunluğu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 10:43:57. #1.14#
title