Çeşme Belediyespor'da "Paşa" dönemi
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Çeşme Belediyespor'da "Paşa" dönemi

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Çeşme Belediyespor'da 'Paşa' dönemi

Çeşme Belediyespor Kulübü Derneğinin genel kurul toplantısında, "Paşa" lakabıyla tanınan Hüseyin Gültekin kulüp başkanı seçildi.

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Çeşme Belediyespor Kulübü Derneğinin genel kurul toplantısında, "Paşa" lakabıyla tanınan Hüseyin Gültekin kulüp başkanı seçildi.

Pandemi önlemleri nedeniyle ertelenen Çeşme Belediyespor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Mart tarihinde kontrollü normalleşmenin başlaması ve genel kurul toplantılarına sınırlı katılımla izin verilmesi üzerine gerçekleştirildi. Pandemi önlemlerine uyularak gerçekleştirilen genel kurul toplantısına çok sayıda kişi katıldı.

Çeşme Belediyespor Kulübü Derneğinde 5 yıl başkanlık görevi yapan Şerif Gün, genel kurul toplantısında yaptığı konuşmasında, "Yaklaşık 40 yıldır Çeşme Belediyespor'un içerisinde futbolcu, antrenör ve yönetici olarak çalışmış, değerli arkadaşım Hüseyin Gültekin'e, Paşa Hüseyin'e devretmekten büyük onur duyuyorum. Birlikte çalıştığım arkadaşlarla Paşa Hüseyin'e ve yeni yönetime başarılar diliyorum" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, yeni seçilen Hüseyin Gültekin'e başarı diledi. Başkan Hüseyin Gültekin de yaptığı konuşmada, hep beraber çalışıp güzel günler göreceklerini söyledi.

Tek listeyle girilen seçim sonucunda dernek başkanlığına Hüseyin Gültekin seçilirken, yönetim kurulu asil üyeliklerine de; Seyit Dolunay Onur, Oktay Gürol, Ali Mersin, Faruk Tonga, Nurettin Sipahican, Faik Çağlayık, Muharrem Çilek, Sadullah Ünsal, Hasan Karakurt ve Mustafa Kaymakçı seçildi.

Denetim kurulu asil üyeliğine de; Hakan Güvener, Erkan Ergin ve Erkan Özçelik, disiplin kurulu asil üyeliğinde ise Erdal Volkan, Cengiz Şenaylar ve Süleyman Tonga yer aldı.

Genel kurul toplantısına ayrıca; CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, AK Parti İlçe Başkanı Yeliz Karataş, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Çeşme İlçe Temsilcisi Hakan Güvener, Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, mahalle muhtarları ve dernek üyeleri katıldı. - İZMİR

Çeşme Belediyespor'da 'Paşa' dönemi
Çeşme Belediyespor'da 'Paşa' dönemi
Çeşme Belediyespor'da 'Paşa' dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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