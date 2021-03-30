Çerkezköy TSO müşterek komite toplantısı gerçekleşti
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Çerkezköy TSO müşterek komite toplantısı gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çerkezköy TSO müşterek komite toplantısı gerçekleşti

Yılda iki defa yapılan müşterek komite toplantılarının ilki, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının 12 Meslek Komitesi üyelerinin katılımıyla dijital ortamda gerçekleşti.

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Yılda iki defa yapılan müşterek komite toplantılarının ilki, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının 12 Meslek Komitesi üyelerinin katılımıyla dijital ortamda gerçekleşti.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Meslek Komitelerinin 2020 yılı performans değerlendirmeleri ve Covid-19 salgın sürecinin bölgedeki etkileri gündem maddeleri olarak ele alındı. Kozuva toplantıyı başlatırken, "Biz Türk milleti olarak ne kadar yüz yüze olursak ne kadar bir arada zaman geçirirsek o kadar mutlu olabiliyoruz. Salgın süreci için de elimizden geleni yapıp Tekirdağ genelinde vakaların azalması adına fayda sağlayacak her tedbire uymalıyız. Umuyorum ki salgın sürecini en kısa sürede atlatmayı başarır ve önümüzdeki süreçlerde gerçekleşecek toplantılarımızı hep bir arada geçirebiliriz, bunu gönülden istiyorum" dedi.

"Can-ı gönülden istiyorum"

Dilek ve temennilerle kapanan toplantıda Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva yaptığı açıklamada, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu yılın ilk Müşterek Komite Toplantısını icra ettik. Tüm meslek komitelerinin katıldığı bu toplantımızda, sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili beyin fırtınası yaptık. Covid-19 salgınının bölgemize ve ticari faaliyetlerimize etkisini de masaya yatırdığımız toplantımız, verimli ve geleceğimize yön veren bilgi paylaşımlarına imkan sağladı. Katılan herkese katkıları için teşekkür ediyor, bu süreci hep beraber tedbirlere uyarak atlatacağımıza can-ı gönülden inanıyor ve istiyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy TSO müşterek komite toplantısı gerçekleşti
Çerkezköy TSO müşterek komite toplantısı gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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