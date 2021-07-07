Çerkezköy TSO'dan İSO ikinci 500'de 27 firma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çerkezköy TSO'dan İSO ikinci 500'de 27 firma

Çerkezköy TSO'dan İSO ikinci 500'de 27 firma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çerkezköy TSO'dan 27 firma İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 Araştırması" sonuçlarında listede yerini aldı.

Çerkezköy TSO'dan 27 firma İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 Araştırması" sonuçlarında listede yerini aldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Süleyman Kozuva yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 Araştırması'nda listeye girme başarısını elde eden, üreterek ülkemiz ve şehrimiz adına büyük katkılar sağlayan, dünya ile rekabet eden sanayicilerimizi, yöneticilerini ve çalışanlarını canı-ı gönülden kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Normalleşme süreci ile birlikte iyileşen koşullarla gücümüzü artırarak firma sayımızı çoğaltıp sıralamayı daha da yukarı çekeceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Bizler için büyük gurur kaynağı"

Sanayinin güçlenmesi için desteklerine devam edeceklerini kaydeden Kozuva, "Üretimden satışlara, satış hasılatına, brüt katma değere, öz sermayeye, net aktifler tutarına, dönem karı tutarına, ihracat tutarına ve ücretle çalışanlar ortalamasına göre belirlenen listede yer alan bölgemiz firmalarının göstermiş olduğu bu başarıyı her yıl tekrar tekrar yaşıyor olmak bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu süreçte sanayimizin güçlenmesi ve daha çok firmamızın listede yer alması adına elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy TSO'dan İSO ikinci 500'de 27 firma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı
Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık 'fotoğrafsız' kimlikle gidilemeyecek
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek
Sezgin Baran Korkmaz davasının detayları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken 5 ayrıntı
Sezgin Baran Korkmaz davasının detayları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken 5 ayrıntı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ebru Gündeş Kartal Tibet Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çerkezköy TSO'dan İSO ikinci 500'de 27 firma - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:17:29. #1.16#

title