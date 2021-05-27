Çerkezköy TSO'dan ilk 500'de 26 firma
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Çerkezköy TSO'dan ilk 500'de 26 firma

Çerkezköy TSO'dan ilk 500'de 26 firma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Çerkezköy TSO üyesi 26 firmayı kutladı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Çerkezköy TSO üyesi 26 firmayı kutladı.

Kozuva yaptığı açıklamada, "Odamızın faaliyet alanları kapsamında olan 26 firmamız, İstanbul Sanayi Odası tarafından üretimden satışlara, satış hasılatına, brüt katma değere, öz sermayeye, net aktifler tutarına, dönem karı tutarına, ihracat tutarına ve ücretle çalışanlar ortalamasına göre belirlenen Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi içinde önemli sıralarda yer almıştır. Üye firmalarımızın gerçekleştirmiş olduğu bu başarı, tüm dünyada hala devam etmekte olan salgın sürecinin, özellikle de ekonomiye etkilerine baktığımızda ülkemiz ve bölgemiz için büyük önem sağlıyor" dedi.

"Ekonomiye büyük katkı sağlıyorlar"

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kozuva açıklamasının devamında, "Tüm bu kuruluşlarımız istihdamları, üretimleri ve ihracattaki paylarıyla bölgemiz ve ülkemiz adına ekonomiye büyük katkılar sağlıyorlar. Bunlar dışında geliştirmiş oldukları ürün ve hizmetlerle Global pazarda ülkemizin bilinirliğini arttırıyorlar. Bölgemiz firmalarını her yıl açıklanmakta olan ilk 500 Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda görmek bizler için büyük gurur kaynağı. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu önemli listeye girmeyi başaran firmalarımızı tebrik eder, sağlamış oldukları başarıyı sürdürebilmeleri ve bölgemize sağlayacakları yeni katkılar için desteklerimize devam edeceğimizi belirtmek isterim" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy TSO'dan ilk 500'de 26 firma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çerkezköy TSO'dan ilk 500'de 26 firma - Haberler Ekonomi
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