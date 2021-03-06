Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
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Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

06.03.2021 23:45 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:56

Hatay'ın Antakya ilçesinde cep telefonunu tamire getiren kişinin telefon bataryası bomba gibi patladı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde cep telefonunu tamire getiren kişinin telefon bataryası bomba gibi patladı. Alev topuna dönen cep telefonu bataryasının patlama anı kameraya anbean yansıdı.

Antakya ilçesinde bir müşteri cep telefonunun bataryasını değiştirmek üzere cep telefonu tamiri yapan Paşa Kuyucu'ya bıraktı. Telefonunun bataryasının şişmiş olduğunu ve değiştirmek istediğini söyleyen müşteri, elindeki telefonu tamirciye verdi. Tamircinin işlem yaptığı sırada büyük bir gürültüyle patlayan bataryanın alev almasıyla telefonunun onarılmasını bekleyen kişi, bir anda alevler içinde kaldı. Refleksle alev alan tişörtünü çıkaran kişi, yanmaktan son anda kurtuldu. Cep telefonu bataryasının patlama anı anbean görüntülendi. - HATAY

Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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