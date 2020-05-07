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Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı

Cenk Tosun'un Mario Gomez'e
07.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:24

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, TRT Spor Instagram hesabının canlı yayın konuğu oldu. Milli oyucu Premier Lig'in çocukluk hayali olduğunu söylerken, eski takım arkadaşı Mario Gomez'e Ezel dizisi karakterlerinden Eyşan benzetmesi yaptı.

Milli futbolcu Cenk Tosun, TRT Spor'a gündem ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, Premier Lig'in çocukluk hayali olduğunu söyledi. Tosun, "Beşiktaş benim yuvamdır" dedi.

Milli futbolcu sakatlığına ilişkin "Bisiklet çevirmeye başladım, havuzda çalışıyorum, kuvvet antrenmanlarına başladım. Şimdilik sakatlık süreci pozitif geçiyor. 7-9 ay arasında sahaya döneceğim, risk en minimuma düşmüş olacak. Çok fazla acele etmeyeceğim. " dedi.

"PALACE BENİ HER DÖNEM İSTİYORDU"

Crystal Palace'ın kendisini Beşiktaş'ta oynarken istediğini hatırlatan Tosun, şöyle konuştu:

"Beni Beşiktaş'ta istemişti. Küçük pürüzlerden dolayı olmadı. Beni Everton'a alan hocamız. Burada az forma fırsatı bulunca, Palace her dönem benimle görüşmek istiyordu. Avrupa Şampiyonası öncesi oynayacağım bir yer istiyordum. Beni çok güzel karşıladılar Cana yakın futbolcular var. Çok kısa bir dönem olsa da inanılmaz zevk aldığım bir yer oldu. Giderken de kulübün sahibi 'Ben seni insan olarak çok seviyorum, kendine iyi bak' diyerek güzel ayrıldık."

"PREMIER LİG ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Premier Lig'in çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Tosun," Keşke dediğim hiçbir bölüm yok. Çocukluk hayalimdi. Hem benim hem babamın hayaliydi. TV'de izlerken bile çok çabuk futbol oynandığı için her zaman kendimi burada hayal ettim. İsmimden söz ettirdim, herkes beni tanıyor ama daha fazla gol atmam lazım. İngiltere Premier Lig benim için çok büyük şeyler ifade ediyor." diye konuştu.

Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı

"TURNUVADA ÇOK EMEĞİM VAR"

Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı çok istediği belirten Tosun, "Öncelikle çok kötü bir durumdan geçiyoruz. Kimsenin hasta olmasını istemem kesinlikle. Benim o turnuvada çok emeğim var. Sakat olarak oynadığımı hatırlıyorum. 5 golle takımıma çok destek olduğumu düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için ülkeme destek olmak için başka bir takıma gittim. Birkaç ay sonra öyle bir haber gelince, o gün çok sevinmiştim. Oynayabilecek miyim o da bir soru işareti ama büyük bir şansım var turnuvada oynamak için. Öyle bir paylaşım oldu. Makarasına yaptım. Büyütülmesine gerek olduğunu düşünmüyorum. Hastalanan ve hayatını kaybeden insanlar var biz buna sevinecek insanlar değiliz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ BENİM YUVAM"

Beşiktaş'a dönmesine ilişkin gelen sorulara başarılı futbolcu şöyle cevap verdi:

"İleride ben neden istemeyeyim Beşiktaş'ı? Beşiktaş benim yuvamdır, evimdir. Burada insanımı gururlandırdıktan sonra yuvama dönmek isterim."

"GOMEZ'E EYŞAN BENZETMESİ"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun, siyah beyazlı takımdaki günleri hakkında konuşurken Mario Gomez'e göndermede bulundu. Kariyerinde birlikte oynadığı en iyi ilk 11'i seçen Cenk Tosun, "Gomez'in yanına "Eyşan" diyerek not düşebilirsin" dedi.

Cenk Tosun'un Gomez'e yaptığı bu benzetme, sosyal medyada kısa bir sürede gündem oldu.

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