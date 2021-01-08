Cenk Tosun'dan Beşiktaşlıları üzecek sözler: Şu an Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum
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Cenk Tosun'dan Beşiktaşlıları üzecek sözler: Şu an Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum

08.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:57

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli golcü Cenk Tosun, kariyerine ve Beşiktaş'a dair önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, eski takımı Beşiktaş'a dönme niyetinin olmadığını, İngiltere'de adından söz ettirmek istediğini belirtti.

Kariyerini Everton'da sürdüren Cenk Tosun, gelecek planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tivibu Spor'a konuşan milli futbolcu, henüz misyonunu doldurmadığını ve Beşiktaş'a dönmeyi şimdilik düşünmediğini söyledi.

Cenk Tosun'un Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Neden fazla şans bulamadığımı bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Burada oynamasam da Milli Takım'a gittiğimde goller atıyorum. Bence de hakkettiğim şansı bulamıyorum. Bu sezon Calvert-Lewin iyi bir sezon geçiriyor. Burada mücadelemi sürdürmek istiyorum. Şans bana gelecektir."

"TÜRKİYE'YE DÖNME GİBİ BİR NİYETİM YOK"

"Şimdilik Beşiktaş'a gelme düşüncem yok. Misyonumun dolduğunu düşünmüyorum, İngiltere'de kalıp, bayrağımızdan, vatanımızdan daha çok söz ettirmek istiyorum. Türkiye'ye dönme gibi bir niyetim yok şu anda."

"ŞU ANKİ KADRODA BEN OYNARIM"

"Beşiktaş'ta 2017-18 takımımız şimdiki takımdan daha güçlüydü. Şu andaki Beşiktaş kadrosunda ben oynarım."

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA ÖNDE"

"Alanyaspor'u izledim, top yapan bir takım. Alanya bu oyunu Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynuyor, bu çok değerli. Alanya'nın futbolunu çok beğeniyorum ama Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında bir tık önde olduğunu söyleyebilirim."

"YABANCI HAKEME KARŞIYIM"

"Süper Lig'de yabancı hakeme karşıyım. Çok yetenekli ve iyi hakemlerimiz var. Bundan 20 yıl önce hakemleri baskı altına alarak maçlar kazanılmış, o devam ediyor."

"ANCELOTTİ FENERBAHÇE'YE İMZA ATIYORMUŞ"

"Ancelotti ile çok konuşuyoruz. Parma'da hocalık yaparken Fenerbahçe ile görüşmüş, Aziz Yıldırım ile masaya oturmuşlar, imza attırmaya çalışmışlar. İstanbul'u çok beğenmiş, sonra olmadığını, Juventus'a gittiğini söylüyor."

Cenk Tosun'dan Beşiktaşlıları üzecek sözler: Şu an Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum
Haber Yorumları (4)
BJK: beşiktaş iyi gidiyor başkan mutlaka hesaplı bir golcü alır
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BEŞİKTAŞLI: ÜZÜLMEDİM, PREMIER LİGTE 3. YEDEK OLARAK OYNAMAYA DEVAM CENK TUSON. . .
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TIRT: GELMEYİN SONRADA YALVARIRSINIZ GİTTİNDE Bİ HALT YAPTIN SANKİ ADAMLAR DÜNYANIN PARASINI VERDİLER SANA NE VERDİN GİTTİĞİN KLÜBE YATIYON ORDA AYLARDIR ALDIĞIN PARAYA BAK OYNADIĞIN TOPA BAK
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