Cengiz Yıldırım, Okçuluk Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı

Cengiz Yıldırım, Okçuluk Federasyonu başkan adaylığını açıkladı.

Cengiz Yıldırım, Okçuluk Federasyonu başkan adaylığını açıkladı. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara şubesinde konuşan Yıldırım, "Birlikten güç doğar felsefesiyle ortak akıl anlayışını yönetmek için değil, birlikte çalışmak için bu işe karar verdik" dedi.

Cengiz Yıldırım, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara şubesinde düzenlediği toplantı ile Okçuluk Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde yapacağı genel kurulda başkanlığa adaylığını açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara şubesinde konuşan başkan adayı Yıldırım, "2008 yılından beri sizlerle beraber okçuluk camiasının içinde birlikte hizmet etmekteyiz, yol almaktayız. Büyük ve köklü bir kurumda çalışarak elde ettiğimiz bilgi birikimimizi 2008 yılından itibaren okçuluk camiasına aktarmaya çalıştık. Bu deneyimleri okçuluk sporunun tanıtılmasında, yaygınlaştırılmasında ve tesisleşmede, milli takıma sporcu yetiştirmede aktararak güzel sonuçlar elde ettik sizlerle beraber. Her zaman hedefimiz içerisinde bulunduğumuz topluma artı değer kazandırmak oldu. ve bir adım daha yukarıya taşımak için sürekli çalışmak oldu. Yapabileceğimizin en iyisini yaparak vatana millete ve bulunduğumuz topluma fayda kazandırmak oldu. Bu nedenle de sizlerden biri olarak daha profesyonel bir çalışma anlayışıyla adil ve kimseyi ötekileştirmeden bütün okçuluk camiasını kucaklayarak ve herkesin ulaşabileceği açık kapı anlayışıyla Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığı için aday olmaya karar verdik. Her ortamda dile getirdiğimiz gibi birlikten güç doğar felsefesiyle ortak akıl anlayışını yönetmek için değil birlikte çalışmak için bu işe karar verdik. Şeffaf çalışma anlayışı, kaynakların adil dağıtımı, donanımlı antrenörler, eşit koşullarda mücadele eden sporcular yetiştirmek için bu yola çıktık. Ülkenin okçuluk geleceğine şekil veren ortak kararlar alan ekipler kurmak istiyoruz. İnanıyorum ki yönetim anlayışının değişikliğiyle başlayacak bu süreç Türk okçuluğu için bir başarı öyküsüne dönüşecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı