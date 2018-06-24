Cem Yılmaz'ın Oy Kullandığı Sandıkta Kahkahalar Havada Uçuştu

Cem Yılmaz'ın Oy Kullandığı Sandıkta Kahkahalar Havada Uçuştu

Oy kullanmak için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na gelen komedyen Cem Yılmaz, esprileriyle sandık başındaki herkesi güldürdü.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sabah yakın arkadaşı Ozan Güven'le birlikte Beşiktaş Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Yılmaz, esprilerine sandık başında da devam etti.

"ŞOVMEN DEĞİL KOMEDYEN"

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Siz kabine geçin ben geliyorum" diyen Yılmaz, anons çekerken kendisini "Şovmen" diye tanıtan basın mensubuna da tepki göstererek, "Şovmen dediniz, komedyen olacak. Onu yayında toplarlar" dedi. Her seçimde aynı okulda oy kullanan yaşlı vatandaşı gören Cem Yılmaz "Git gide gençleşiyorsunuz" deyince ise kahkahalar havada uçuştu.

"GİT GİDE GENÇLEŞİYORSUNUZ"

Oy kullanmak için sıra bekleyen Yılmaz, bu sırada her seçimde aynı okulda oy kullanan yaşlı vatandaşı gören Cem Yılmaz, bir süre adamla sohbet etti. Yılmaz yaşlı adama, "Gitgide gençleşiyorsunuz" diye takıldı.

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