Cem Uzan Osimhen paylaşımı nedir, Osimhen geliyor mu?

Cem Uzan Osimhen paylaşımı nedir, Osimhen geliyor mu?
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İş insanı, siyasetçi ve eski Genç Parti genel başkanı Cem Uzan, sosyal medya hesabından bir Osimhen paylaşımı yaptı. Osimhen ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası Galatasaray Osimhen transferini bitirdi mi soruları gündeme geldi. Ancak henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Peki, Cem Uzan Osimhen paylaşımı nedir, Osimhen geliyor mu?

Cem Uzan Osimhen olayı nedir? İş insanı, siyasetçi ve eski Genç Parti genel başkanı Cem Uzan, sosyal medya hesabından bir Osimhen paylaşımı yaptı. Osimhen ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası Galatasaray Osimhen transferini bitirdi mi soruları gündeme geldi. Ancak henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Detaylar...

CEM UZAN OSİMHEN PAYLAŞIMI

İş insanı, siyasetçi ve eski Genç Parti genel başkanı Cem Uzan, resmi Instagram hesabından "Hadi hayırlısı. Bu iş tamam" notu ile birlikte Osimhen'in yer aldığı bir video paylaştı. Osimhen transferi için Napoli ile anlaşmanın sağlandığı yorumlarına neden olsa da konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Cem Uzan'ın paylaşımı şu şekildedir:

Cem Uzan Osimhen paylaşımı nedir, Osimhen geliyor mu?

OSİMHEN TRANSFERİNDE SON DURUM

Galatasaray ve Napoli arasında Victor Osimhen transferi için pazarlıklar kıran kırana sürerken sıcak bir gelişme yaşandı.

Matteo Moretto'nun haberine göre; Napoli, Sarı-kırmızılıların 40 milyon euroluk peşin ödeme teklifini kabul etti ancak Galatasaray'a beklenmedik bir haber geldi. İtalyan devinin geri kalan 35 milyon euronun 2026 yılında ödenmesini talep ettiği ayrıca Nijeryalı golcünün ileride başka bir takıma transferi halinde satıştan yüzde 20 pay da talep ettiği belirtildi.

Bu gelişme üzerine Galatasaray'ın teklifi düşünmeden reddettiği, Napoli'ye Osimhen'in bir sonraki transferinde pay vermek istemediği aktarıldı. Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.

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