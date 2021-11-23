Cem Uzan'dan ekonomiye dair ürküten kehanet: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir

Türkiye'deki mal varlıklarına ve şirketlerine el konulan Cem Uzan'ın döviz kurundaki yükselişle ilgili yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

"YAKINDA GİYSİ-GIDA TAKASI BAŞLAYABİLİR"

Şu sıralarda Paris'te yaşayan Cem Uzan, zaman zaman Türkiye'deki güncel konulara ilişkin yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak doların 13 TL'yi aşmasını yorumlayan Uzan, "Doların 10 TL'yi 15 TL'yi aşacağını söylemiştim. Şunu da söyleyeyim: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir. Türk Lirası'nı daha da değersizleştirecekler" ifadelerine yer verdi.

İşte Cem Uzan'ın o paylaşımı;

2009'DA ÜLKEYİ TERK ETMİŞTİ

2. Ergenekon iddianamesinde, Şener Eruygur'u askeri darbeye teşvik ettiği iddia edilen Cem Uzan Eylül 2009'da gizli yollardan Türkiye'yi terk ederek Fransa'ya gitmişti. Uzan ailesinin yönetiminde bulunduğu Çukurova ve Kepez Elektrik'te imtiyaz sözleşmeleri Haziran 2003'te iptal edildi, 3 Temmuz 2003'te de İmar Bankası ve Adabank'a el konuldu. Şubat 2004'te, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzanlar'ın, İmar Bankası soruşturması çerçevesinde birçoğu hakkında ihtiyati tedbir kararı bulunan 219 şirketinin yönetimine el koydu.

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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