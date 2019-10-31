Cem Özdemir baba oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cem Özdemir'in eşi İpek Özdemir, bu sabah kulübün sağlık sponsorumu Medicana Sivas Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

31.10.2019 11:42
Cem Özdemir baba oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cem Özdemir'in eşi İpek Özdemir, bu sabah kulübün sağlık sponsorumu Medicana Sivas Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.


Çift, minik bebeklerine Asil Su ismini verdi.


Açıklamada, "Özdemir çiftini tebrik eder, bebekleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Hürriyet

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