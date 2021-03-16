Cem Dizdar kimdir?
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Cem Dizdar kimdir?

16.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:41
Cem Dizdar kimdir?

TRT Spor ekranlarında görmeye alışık olduğumuz yorumcu Cem Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Cem Dizdar hayatı ve biyografisi nedir?

TRT Spor ekranlarında görmeye alışık olduğumuz yorumcu Cem Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Fanatik Gazetesinde de yorumcu olarak çalışan Cem Dizdar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CEM DİZDAR KİMDİR?

TRT Spor ekranlarında görmeye alışık olduğumuz yorumcu Cem Dizdar,1965 doğumludur ve Samsun'da dünyaya gelmiştir. Aynı zamanda Fanatik Gazetesinde de yorumcu olarak görmekteyiz.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nü kazanan Cem Dizdar, aldığı eğitimi yarıda bırakmıştır. Buradan sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne başlamıştır. Felsefe Bölümü mezunudur.

Babası Veysel Bey hayatını kaybetmiştir, annesi ise Birsen Dizdar'dır. Ayrıca, Ersin ve Esra adında iki kardeşi vardır.

Bir röportajında belirttiğine göre Samsun'daki evleri Çiftlik mahallesindedir ve ara sıra buraya ziyarete gitmeye devam etmektedir. Doğup büyüdüğü mahallenin ne kadar güzel olduğunu da bu sözlerinde dile getirmiştir.

Son olarak Cem Dizdar'ı, Serkan Yetkin ile birlikte TRT ekranlarında karşımıza gelen Spor Manşet programında yorumcu olarak gördük.

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