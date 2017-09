Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya'ya Veda Yemeği

Adıyaman'ın Çelikhan ilçe Kaymakamı Adem Kaya'ın Adıyaman Vali Yardımcılığına ataması üzerine veda yemeği düzenlendi.



Çelikhan Çırağan Sosyal Tesislerinde verilen veda yemeğinde bir konuşma yapan Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Kaymakam Adem Kaya'nın yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, "Üç yıldır ilçemizde görev yapan Kaymakamımız Adem Kaya, sürekli birlik beraberlik içerinde hareket etmiş olup yaptığımız bütün projeler gerçekleşmiştir. Bu sayede kendisine teşekkür eder yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.



Kaymakam Adem Kaya ise, herkesten helallik istediğini belirterek, "Her yerde halkımızın hizmetinde bulunmak bizim için gururdur. Ülkenin her tarafı ve her bir karış toprağında halkımıza hizmet etmek benim için aynı duyguyu ifade ediyor. Çelikhan 'da görev yaptığım süre içerisinde yaptığımız bütün hizmetlerde her zaman belediyeyi, kurumları, muhtarları, ilçede faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarını ve halkı her daim yanımda gördüm. Burada bir başarı varsa birlik ve beraberliğimizdendir hepinize teşekkür ediyorum. Benim hakkım sizlere helal olsun sizlerde hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.



Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, ilçeye hizmetlerinden dolayı Kaymakam Adem Kaya'ya Fahri Hemşerilik beratı ve teşekkür belgesi takdim etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar ve Muhtar Mustafa Üzümcü tarafından da plaket ve armağanlar Kaymakam Kaya'ya verildi.



Veda yemeğine Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Şentürk, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Gürfidan, STK temsilcileri, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı. - ADIYAMAN