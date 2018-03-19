Çelik Sektörünün Değer Bazındaki İhracatı 11,5 Milyar Dolara Yükseldi"

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, "2017 yılında Türkiye'nin miktar bazındaki çelik ihracatı, önceki yıla göre yüzde 7,7 artışla 17,8 milyon tona ulaşırken, sektörün değer bazındaki ihracatı, yüzde 26,4 artışla 11,5 milyar dolara yükseldi." dedi.

ÇİB'in düzenlediği "Çelik İhracatının Yıldızları" törenine Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile sektörün önde gelen STK'larının yöneticileri ve sektör kuruluşları katıldı.

Çelik İhracatının Yıldızları töreninde konuşan Ekinci, "Sektörümüz açısından 2017 yılına baktığımızda siyasi istikrarsızlığın süregeldiği geleneksel pazarlarımız olarak nitelendirdiğimiz Orta Doğu ülkelerine olan çelik ihracatımızda düşüş yaşandığını görüyoruz." diye konuştu.

Yine ihracat pazarlarından bazılarının kendi çelik sanayilerini kuruyor olmasının da ihracatı zorlayan etkenlerden biri olduğunu belirten Ekinci, "Başta ABD olmak üzere korumacı önlemler ve haksız yere yürütülen ticaret politikası soruşturmaları ihracatımızı olumsuz etkiledi." ifadelerini kullandı.

Ekinci, şunları kaydetti:

"Türk çelik sektörünün ana ürünü olan inşaat çeliğinde ithalat vergilerinin sıfırlanması özellikle Rusya, Ukrayna ve Çin gibi dampingli ve kalitesiz ürün ihracatı gerçekleştiren ülkelere karşı, Türk çelik sektörümüzü savunmasız bıraktı. Dünya genelinde bu ülkelere karşı gümrük duvarları yükselirken, bizde ise durum maalesef tam tersi oldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sektörümüz 2017 yılında ihracatta yükselişini korumayı başardı. 2017 yılında Türkiye'nin miktar bazındaki çelik ihracatı önceki yıla göre yüzde 7,7 artışla 17,8 milyon tona ulaşırken, sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 26,4 artışla 11,5 milyar dolara yükseldi. 2017 yılında tüm olumsuzluklara rağmen, ihracatlarını artıran ve kendi kategorilerinde en fazla ihracata ulaşmayı başaran firmalarımızı kutluyorum. Bundan sonra da hep birlikte güç birliği yaparak Türk çelik sektörünü çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Her türlü engele rağmen, 2018 yılında da hedefimiz ihracatımızdaki yükselişi sürdürmek ve ülkemiz ekonomisine verdiğimiz katkıyı artırmak olacak."

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ekinci, çelik sektörünün en sıcak gündeminin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olduğunu söyledi.

Ekinci, "Neresinden bakarsanız bakın bu yasa ile Amerika, müttefikim dediği ülkelere muafiyet kapısını açık bırakırken geri kalan ülkelere adil davranmıyor. Section 232'nin bazı ülkelere ayrıcalık tanıyarak uygulanması, Türk çelik sektörünün aleyhinedir." dedi.

Ekinci, "Vergiden muaf bırakılan ülkeler içerisinde Türkiye'nin yer almaması, en önemli pazarlarımızdan olan ABD'nin Türkiye'ye kapanmasına ve sektörümüzün telafisi zor bir yara almasına sebep verecektir." görüşünü dile getirdi.

ABD'nin yüzde 25 vergi kararının, dünya ticaretinde dengeleri bozacağı bir ortamda bu kadar büyük bir pazarı telafi etmenin çok zor olduğunun altını çizen Ekinci, "Yasa 23 Mart'ta yürürlüğe girmeden önce muaf olan ülkeler arasında yer almak sektörümüzün önceliğidir. Bu konuda Bakanlığımızla istişare halindeyiz." açıklamasında bulundu.

"Çelik sektörünün Türkiye ekonomisi ve ihracatında çok önemli bir yeri var"

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel ise çelik sektörünün Türkiye ekonomisi ve ihracatında çok önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Şenel, "Çelik sektörü bugüne kadar kendi gücü ve gayreti ile gelişme gösterdi. Türkiye'nin 2017 yılındaki 157 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık yüzde 9'unu gerçekleştirerek önemli bir katkı sağladı. Bu başarıdan dolayı sektör temsilcilerini kutluyorum." dedi.

Şenel, ayrıca Section 232 sürecinden de bahsederek, bakanlık olarak gelişmeleri enine boyuna analiz edip, atılması gereken tüm adımları attıklarını vurguladı.

- En fazla ihracata ulaşan çelik firmaları Habaş, İçdaş ve Çolakoğlu oldu

Türk çelik sektörü, 2017 yılında miktarda ve değerde ihracatını artırarak Türkiye ekonomisindeki yerini sağlamlaştırdı. İhracat pazarlarındaki karşılaştığı sorunlara ve engellere rağmen çelik ihracatı geçtiğimiz yıl, önceki yıla kıyasla miktar bazında yüzde 7,7 artışla 17,8 milyon ton, değer bazında yüzde 26,4 artışla 11,5 milyar dolara yükseldi.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı Section 232 şokunu yaşayan çelik sektörü, Çelik İhracatçıları Birliği'nin 2017 yılında en çok ihracat yapan firmaları ödüllendirdiği Çelik İhracatının Yıldızları töreninde, tüm çelik ürünlerinde en fazla ihracata ulaşan çelik firmaları Habaş, İçdaş ve Çolakoğlu oldu.

Türk çelik sektörü, 2017 yılındaki 17,8 milyon tonluk ihracatı ile dünya çelik ihracatı sıralamasında 10. olurken, inşaat çeliği ihracatında da dünya ikinciliğini sürdürdü.

Törende 16 kategoride 38 firmaya toplamda 48 ödül verildi. Ayrıca her kategoride ilk 10'a giren firmalara toplam 160 sertifika dağıtıldı.