Ansızın çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu
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Ansızın çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu

Düğün öncesi evinin penceresinde çektirdiği fotoğraf ile yerli bir gazoz firmasının reklam yüzü olan Kadir Çoban, sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü ve vatandaşların kendisiyle fotoğraf çektirmeye geldiğini söyledi.

07.09.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:27

Kırşehir'de, bir gazoz firması yeni belirlediği reklam yüzü ile sosyal platformlarda tıklanma rekoru kırıyor. Firmanın reklam yüzü olan Kadir Çoban, kullanılan söz konusu fotoğrafın düğününden önce evinin balkonunda çekildiğini söyledi.

"FOTOĞRAFI, DÜĞÜNÜMÜN ÖNCESİNDE OTURURKEN ÇEKİLDİM"

Evinin camında otururken düğünü öncesi çektirdiği fotoğrafla şehrin gündeminde yer alan Kadir Çoban, yerli bir firmanın reklam yüzü olmasından ötürü mutlu olduğunu söyledi. Çoban, "Düğünüm vardı. Evimin balkonunda don gömlek otururken çekilen fotoğrafım kullanıldı. İnsanlar, sosyal medyadan beni görüp geliyor. Fotoğraf çektiriyor. Gazoz firması sahibi benim arkadaşım. Hayırlı olsun. Esnaf da vatandaş da gazozu tercih ediyor. Gazozun her türlü dönüşü bizlere de oluyor" dedi.

Ansızın çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu

RAHATSIZLIK DUYMADI

Fotoğrafı çektirdiği balkonun yanında da tekel bayi işletmesi yapan Çoban, reklam yüzü olduktan sonra da hayatında değişikliklerle karşılaştığını belirterek yerli ve milli bir gazoz firmasının kendisini sosyal platformlara taşımasının da kendisinde rahatsızlık oluşturmadığını söyledi.

Ansızın çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu

Kaynak: İHA

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