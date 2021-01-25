Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liraya çıkarıldı
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Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liraya çıkarıldı

25.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:36
Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liraya çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), çekte muhatap bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktarı 2 bin 225 liradan 2 bin 670 liraya yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), çekte muhatap bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktarı 2 bin 225 liradan 2 bin 670 liraya yükseltti.

TCMB'nin, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, çekte muhatap bankanın hamile ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 225 liradan 2 bin 670 liraya yükseltildi.

Bu değişikliğin ardından söz konusu madde, tebliğde şu şekilde yer aldı:

"Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, karşılığının hiç bulunmaması halinde; çek bedeli 2 bin 670 lira veya üzerinde ise 2 bin 670 lira, çek bedeli 2 bin 670 liranın altında ise çek bedelini ödemekle yükümlüdür. Karşılığının kısmen bulunması halinde ise çek bedeli 2 bin 670 lira veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2 bin 670 liraya tamamlayacak bir miktarı, çek bedeli 2 bin 670 liranın üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 2 bin 670 lirayı ödemekle yükümlüdür."

Öte yandan yapılan değişiklikle, tebliğin geçici ikinci maddesinde de değişikliğe gidildi. Değişiklikle, bu tebliğden önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 1.680 liraya kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 1.680 liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlü kılındı. Söz konusu tutar, son değişiklikten önceki 1.345 lira olarak belirlenmişti.

Tebliğ 29 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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