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Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan istediği para ortaya çıktı

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Golcü arayışındaki Galatasaray, boştaki Cedric Bakambu ile temasa geçti. Bir dönem Bursaspor forması giyen Bakambu, 3 milyon euro net ücret istedi.

Çin'den ayrılma kararı alan ve forvet araşışındaki Galatasaray'ın da listesinde bulunan 30 yaşındaki Cedric Bakambu, devre arasında Avrupa'ya dönmek istiyor.

Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan istediği para ortaya çıktı

Eski kulübü Villarreal ile görüşen Kongolu yıldızın, sezon başına 2.5 milyon euro'dan 3.5 yıllık kontrat talep ettiği ileri sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre Bakambu'nun Türkiye'ye dönüş için şartı ise yıllık 3 milyon euro. Galatasaray

Aslan bu talebe soğuk baktı. Bakambu ile bir kez daha görüşülecek. Oyuncunun bonservissiz olması Galatasaray'ın iştahını kabartan etken.

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