Ahmet Nur Çebi Gökhan Töre'yi, "İstediğin parayı oynayarak kazanırsın" diyerek ikna etti
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Ahmet Nur Çebi Gökhan Töre'yi, "İstediğin parayı oynayarak kazanırsın" diyerek ikna etti

Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi yıllık ücret konusunda, "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan, oynayıp kazanırsın" diyerek ikna etti ve milli futbolcuyla yıllık 4.5 milyon TL garanti ücrete anlaşma sağlandı.

18.09.2020 09:17 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:56

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yılan hikayesine dönen Gökhan Töre transferini, yaptığı yarım saatlik görüşme sonrasında noktaladı ve oyuncuya imzayı attırdı.

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Töre, siyah-beyazlı ekiple masaya oturmuş ancak anlaşma bir türlü gerçekleşmemişti. Beşiktaş'tan yıllık 1.2 milyon euro istediği iddia edilen oyuncuya Beşiktaş'ın teklifi ise 600 bin euro olmuştu. Aradaki uçurum nedeniyle bu transfer bir türlü gerçekleşmezken devreye Başkan Ahmet Nur Çebi girdi. Dün oyuncuyla bir görüşme yapan Çebi, yaklaşık yarım saatlik görüşme sonrasında Gökhan Töre'ye imzayı attırdı.

4.5 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET

Gökhan Töre ile bir görüşme gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi, "İstediğin parayı kazanmak istiyorsan, oynadıkça kazanırsın" ifadelerini kullandı ve Töre'yle anlaşma sağlandı.

Beşiktaş, Gökhan Töre'ye 4.5 milyon TL garanti ücret verecek ve maç başı da 100 bin TL ödeyecek. Töre, 40 maçta forma giyerse, yıllık ücreti 8.5 milyon TL'ye yükselecek.

Ahmet Nur Çebi Gökhan Töre'yi, 'İstediğin parayı oynayarak kazanırsın' diyerek ikna etti

Kaynak: İHA

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