Çebi'den rakiplere ve eski başkan Orman'a transfer göndermesi: Ruh oluşturmalısınız, bu iş parayla olmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çebi'den rakiplere ve eski başkan Orman'a transfer göndermesi: Ruh oluşturmalısınız, bu iş parayla olmuyor

Çebi'den rakiplere ve eski başkan Orman'a transfer göndermesi: Ruh oluşturmalısınız, bu iş parayla olmuyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın mali durumunun transfer yapmaya uygun olup olmadığıyla ilgili soruya, "Önemli olan başarılı bir ruh yaratmaktan geçiyor. Çok oyuncu almakla, çok para vermekle bu iş olmuyor. Biz bunu parasız başaracağız. Neredeyse para harcamadan kurduğumuz kadronun geldiği nokta ortada" dedi. Çebi'nin sözlerindeki hedeflerin ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve eski başkan Fikret Orman'ın olduğu konuşuldu.

Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Çebi, düzenlediği basın toplantısında merak edilenleri yanıtladı. Başkan Çebi, takımın mali durumunun transfer yapmaya uygun olup olmadığıyla ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Çebi'nin sözlerinin hedefinde Fenerbahçe'nin yüksek maliyetli transferleri ve eski Başkan Fikret Orman'ın olduğu konuşuldu.

İşte Çebi'nin transferle ilgili sözleri:

Çebi'den rakiplere ve eski başkan Orman'a transfer göndermesi: Ruh oluşturmalısınız, bu iş parayla olmuyor

"BAŞARI İÇİN RUH GEREKİYOR"

Başarı için bir ruh yaratmanız gerekiyor. Bu iş parayla olmuyor. Parayı verip futbolcuyu almakla olmuyor. Biz bunu parasız başaracağız. Beşiktaş'ın geldiği nokta takdir edilmelidir.

Çebi'den rakiplere ve eski başkan Orman'a transfer göndermesi: Ruh oluşturmalısınız, bu iş parayla olmuyor

"BİR KURUŞ BORÇ YOK"

Bizim futbolcularımızın bir aylık bile borcu yok. Beşiktaş nereden nereye geldi. Takımımızdaki tüm futbolcularımız çok karakterli. Geldiğimiz nokta mühim. Biz neredeyse para harcamadan geldik bu noktaya. Çok para harcamakla olmuyor, biz ruh bir ruh yarattık.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Çok net söylüyorum, şampiyon biziz
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Çok net söylüyorum, şampiyon biziz
Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye gideceği iddialarına Başkan Çebi'den yanıt: Biz istemedikçe hiçbir yere gidemez!
Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye gideceği iddialarına Başkan Çebi'den yanıt: Biz istemedikçe hiçbir yere gidemez!
Mukavelesi otomatik uzayacak Aboubakar'da 'maaş' krizi çıktı, haberi alan Fenerbahçe pusuya yattı
Mukavelesi otomatik uzayacak Aboubakar'da 'maaş' krizi çıktı, haberi alan Fenerbahçe pusuya yattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel
Spor Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mete Kalkavan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çebi'den rakiplere ve eski başkan Orman'a transfer göndermesi: Ruh oluşturmalısınız, bu iş parayla olmuyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:45:32. #1.14#

title