Çebi'den rakiplere ve eski başkan Orman'a transfer göndermesi: Ruh oluşturmalısınız, bu iş parayla olmuyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın mali durumunun transfer yapmaya uygun olup olmadığıyla ilgili soruya, "Önemli olan başarılı bir ruh yaratmaktan geçiyor. Çok oyuncu almakla, çok para vermekle bu iş olmuyor. Biz bunu parasız başaracağız. Neredeyse para harcamadan kurduğumuz kadronun geldiği nokta ortada" dedi. Çebi'nin sözlerindeki hedeflerin ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve eski başkan Fikret Orman'ın olduğu konuşuldu.