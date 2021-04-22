Çebi'den rakiplere ve eski başkan Orman'a transfer göndermesi: Ruh oluşturmalısınız, bu iş parayla olmuyor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın mali durumunun transfer yapmaya uygun olup olmadığıyla ilgili soruya, "Önemli olan başarılı bir ruh yaratmaktan geçiyor. Çok oyuncu almakla, çok para vermekle bu iş olmuyor. Biz bunu parasız başaracağız. Neredeyse para harcamadan kurduğumuz kadronun geldiği nokta ortada" dedi. Çebi'nin sözlerindeki hedeflerin ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve eski başkan Fikret Orman'ın olduğu konuşuldu.
Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Çebi, düzenlediği basın toplantısında merak edilenleri yanıtladı. Başkan Çebi, takımın mali durumunun transfer yapmaya uygun olup olmadığıyla ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Çebi'nin sözlerinin hedefinde Fenerbahçe'nin yüksek maliyetli transferleri ve eski Başkan Fikret Orman'ın olduğu konuşuldu.
İşte Çebi'nin transferle ilgili sözleri:
"BAŞARI İÇİN RUH GEREKİYOR"
Başarı için bir ruh yaratmanız gerekiyor. Bu iş parayla olmuyor. Parayı verip futbolcuyu almakla olmuyor. Biz bunu parasız başaracağız. Beşiktaş'ın geldiği nokta takdir edilmelidir.
"BİR KURUŞ BORÇ YOK"
Bizim futbolcularımızın bir aylık bile borcu yok. Beşiktaş nereden nereye geldi. Takımımızdaki tüm futbolcularımız çok karakterli. Geldiğimiz nokta mühim. Biz neredeyse para harcamadan geldik bu noktaya. Çok para harcamakla olmuyor, biz ruh bir ruh yarattık.