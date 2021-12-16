ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 83-59
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Spor
SALON: Polideportivo Maloste / İspanyaHAKEMLER: Sonia Teixeira, James Kerry Dominique, Bert Van SlootenLOINTEK GERNIA: Maria Arrojo 5, Marta Alberdi, Paula Ginzo 10, Melisa Brcaninovic 32, Itziar Ariztimuno, Paule Lorono, Tinara Moore 11, Roselis Silva, Angela Bjorklund 18, Roso Buch...
VAN (DHA) -
SALON: Polideportivo Maloste/ İspanyaHAKEMLER: Sonia Teixeira, James Kerry Dominique, Bert Van SlootenLOINTEK GERNIA: Maria Arrojo 5, Marta Alberdi, Paula Ginzo 10, Melisa Brcaninovic 32, Itziar Ariztimuno, Paule Lorono, Tinara Moore 11, Roselis Silva, Angela Bjorklund 18, Roso Buch 7,ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Shavonte Zellous 4, Tiffany Hayes 8, Sinem Ataş, Jasmine Thomas 12, Kristine Anigwe 4, Kuanitra Holingsvorth 3, Esra Ural Topuz, Temi Fagbenle 14, Şevval Akalan 3, Yvonne Turner 8,1'İNCİ PERİYOT: 24-15İLK YARI: 41-353'ÜNCÜ PERİYOT: 68-46FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ilk maçında deplasmanda İspanyol Lointek Gernika ile karşılaşan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, rakibine 83-59 mağlup oldu.