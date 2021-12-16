ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 83-59 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 83-59

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 83-59
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Spor

SALON: Polideportivo Maloste / İspanyaHAKEMLER: Sonia Teixeira, James Kerry Dominique, Bert Van SlootenLOINTEK GERNIA: Maria Arrojo 5, Marta Alberdi, Paula Ginzo 10, Melisa Brcaninovic 32, Itziar Ariztimuno, Paule Lorono, Tinara Moore 11, Roselis Silva, Angela Bjorklund 18, Roso Buch...

VAN (DHA) -

SALON: Polideportivo Maloste/ İspanya

HAKEMLER: Sonia Teixeira, James Kerry Dominique, Bert Van Slooten

LOINTEK GERNIA: Maria Arrojo 5, Marta Alberdi, Paula Ginzo 10, Melisa Brcaninovic 32, Itziar Ariztimuno, Paule Lorono, Tinara Moore 11, Roselis Silva, Angela Bjorklund 18, Roso Buch 7,

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Shavonte Zellous 4, Tiffany Hayes 8, Sinem Ataş, Jasmine Thomas 12, Kristine Anigwe 4, Kuanitra Holingsvorth 3, Esra Ural Topuz, Temi Fagbenle 14, Şevval Akalan 3, Yvonne Turner 8,

1'İNCİ PERİYOT: 24-15

İLK YARI: 41-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-46

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ilk maçında deplasmanda İspanyol Lointek Gernika ile karşılaşan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, rakibine 83-59 mağlup oldu.


ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 83-59

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 83-59

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 83-59

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 83-59

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title