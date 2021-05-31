Çaykur Yine Yürekleri Isıttı
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Çaykur Yine Yürekleri Isıttı

Çaykur Yine Yürekleri Isıttı
Habermetre - Haberler | Toplum

ÇAYKUR, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatının 102. yılı anma etkinliklerinde her yıl olduğu gibi bu yılda dondurucu soğukta binlerce kişinin içini ve yüreklerini ısıttı.

ÇAYKUR, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatının 102. yılı anma etkinliklerinde her yıl olduğu gibi bu yılda dondurucu soğukta binlerce kişinin içini ve yüreklerini ısıttı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen yürüyüşle sona eren Sarıkamış Harekatının 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında 3 gün boyunca yurdun dört bir tarafından gelen insanlara sıcak çay ikram eden ÇAYKUR reklam ve tanıtım tırı gece gündüz katılımcılara hizmet verdi. Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, 3 gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle 90 bin şehidini andı. Dondurucu soğukta ÇAYKUR'un sıcak çayıyla ısınan vatandaşlar ÇAYKUR'a ve tanıtım tırında kendilerine hizmet veren personele teşekkür ederken, bu özel günlerde ÇAYKUR'u yanlarında görmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler.

Kaynak: Habermetre

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