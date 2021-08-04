ÇAYKUR'un beyaz çay stokları tükendi

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, beyaz çay stoklarının tükendiğini bildirdi.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, beyaz çay stoklarının tükendiğini bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, beyaz çayın insan sağlığına çok ciddi faydaları olduğunun dünyada yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlandığını belirtti.

Beyaz çayın, açmamış tepe tomurcukların elle tek tek toplanması ile üretildiğini vurgulayan Alim, bu tomurcukların dolgun, yüzeylerinin ise beyaz tüylü ve parlak görünümde olduğunu aktardı.

Alim, beyaz çayın dünyada gençlik aşısı olarak da adlandırıldığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı kullanılmaktadır. Cildi kuvvetlendirici, yeni cilt hücre yetişmeyi destekleyicidir. Çevre ve günlük cilt yıpranmalara karşı cildi koruyucudur. Pürüzsüz ve yumuşak bir deri oluşumunda etkin rol oynar. 'Genç görünmek istiyorsan beyaz çay iç' söylemini beyaz çay fazlası ile hak etmektedir."

Beyaz çayın bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğine dikkati çeken Alim, şunları kaydetti:

"Kanserden korur. Erken dönemlerde kansere neden olan hücre mutasyonlarını engeller. Cildi güzelleştirir. Çok yüksek oranda antioksidan içerir. Tansiyon ve kolesterolü düşürür. Virüs ve bakterilere karşı etkisi kuvvetlidir. Zayıflamaya yardımcı olur. Florit içeriği zengin olduğundan dişlerde plak ve çürük oluşmasını önler. Yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı olumlu rol oynar. Pürüzsüz ve yumuşak bir cilt için etkilidir. Cildi kuvvetlendirici, hücre yenilemeyi destekleyici özelliği de var."

Alim, koronavirüs salgını döneminde sağlık iksiri olan beyaz çaya ilginin oldukça fazla olduğunu vurgulayarak, "Satışlarla stoklarımızın tamamı tükendi. Gelen yoğun talebi karşılamak üzere bu yıl yaş çay kampanyamızda üreticilerimiz teşvik edilerek beyaz çay üretiminin artırılması için çalışıyoruz. Geçen yıl 186 kilogram yaş tomurcuk aldık. Bu sene henüz 100 kilograma çıkmadık. Çay sezonu sürüyor, bu rakamın artacağını düşünüyoruz. Beyaz çayın kilogramı 3,5 ila 4 bin lira arasında alıcı buluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal