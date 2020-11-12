Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
12.11.2020 10:26 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:39
Çaykur Rizespor formasıyla sezona harika bir başlangıç yapan Fransız forvet Loic Remy koronavirüse yakalandı. Herhangi bir sorunu bulunmayan yıldız golcü, evinde karantinaya alındı.
Çıktığı 7 maçta attığı 6 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Loic Remy, koronavirüse yakalandı.
Milli arada oğlunu almak için Fransa'ya giden tecrübeli forvete dönüşte Covid-19 testi yapılırken, sonuç pozitif çıktı. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan Remy, şu an karantinada.
"SONUNDA BENİ DE KAPTI"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rizespor'un golcüsü Loic Remy "Sonunda beni de koronavirüs kaptı" paylaşımı yaparak testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Toplamda 14 gün izolasyonda kalması gereken Remy'nin milli ara dönüşündeki Hatayspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Remy'nin yerine ileri uçta Milan Skoda'nın forma giymesi bekleniyor.