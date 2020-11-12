Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu

Çaykur Rizespor formasıyla sezona harika bir başlangıç yapan Fransız forvet Loic Remy koronavirüse yakalandı. Herhangi bir sorunu bulunmayan yıldız golcü, evinde karantinaya alındı.